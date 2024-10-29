Умер нардеп от партии "Голос" Олег Макаров

Умер народный депутат Украины девятого созыва от партии "Голос" Олег Макаров, ему было 59 лет.

Источник: Верховная Рада, нардеп Ярослав Железняк

Дословно ВР: "Руководство Верховной Рады Украины, ее Аппарата и народные депутаты Украины с глубокой скорбью восприняли известие о смерти Олега Макарова – народного депутата Украины девятого созыва".

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Детали: Макаров работал секретарем комитета Верховной Рады по правовой политике, юристом, членом Этической комиссии всеукраинской общественной организации "Ассоциация юристов Украины". Депутату было 59 лет, причина его смерти не сообщается.

По данным УП, последние месяцы он тяжело болел.

Смерть народного депутата прокомментировал его коллега по фракции Ярослав Железняк.

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Прямая речь Железняка: "Олег Анатольевич, ты был самым мудрым из нас. Спасибо за твои советы и постоянную помощь. Нам всем будет очень тебя не хватать".

Справочно: Олег Макаров родился 24 июля 1965 года в Киеве. С 1992 года работал управляющим партнером юридической фирмы. В 2007 году занял должность заместителя председателя Дисциплинарной палаты Киевской городской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры и стал членом правления общественной организации "Ассоциация юристов Украины".

С 2015 года – член Этической комиссии этой организации. В октябре этого же года стал депутатом Киевского городского совета 8 созыва. Баллотировался по округу №21 (Дарницкий район) от партии "Объединение „Самопомощь". Был заместителем председателя фракции, затем вошел в депутатскую группу "Киевская команда" Сергея Гусовского.

В 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва от партии "Голос" номером 6 в списке как беспартийный.

В июне 2020 поставил свою подпись под постановлением об увольнении Арсена Авакова с поста министра внутренних дел.

По данным движения "Честно", Олег Макаров вошел в список прогульщиков среди народных депутатов Верховной Рады 9 созыва. Он пропустил 41% голосований в промежутке от начала 2022 года и до мая 2023 года.