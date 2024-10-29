"Беларускі Гаюн": Щонайменше 5 "Шахедів" в ніч на 29 жовтня пройшли через РБ

За даними моніторингового проєкту "Беларускі Гаюн", у ніч на вівторок 29 жовтня до Білорусі з України залетіло щонайменше 5 російських ударних безпілотників типу Shahed.

Джерело: "Беларускі Гаюн" із посиланням на дані Telegram-каналів

Деталі: Зазначається, що за ніч 29 жовтня до Білорусі з Чернігівської області України залетіло щонайменше 5 російських "Шахедів". Усі вони проходили "коридором" Славутич-Прип'ять/Комарин-Чорнобиль о 01:39, 04:04, 04:59 і 06:48.

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Водночас повідомляється, що даних про втрату дронів-камікадзе в повітряному просторі Білорусі 29 жовтня не надходило, чергова авіація ВПС РБ також не піднімалася.

У зведенні Повітряних сил України повідомлялося, що цієї ночі ворог атакував 48-ма ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками невстановленого типу з напрямків Орел і Курськ - РФ.

Станом на 09.00 було підтверджено збиття 26 ворожих БПЛА, 20 безпілотників локаційно втрачено, один - повернувся в Росію, йшлося в повідомленні ПС ЗСУ.