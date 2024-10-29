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"Беларускі Гаюн": По меньшей мере 5 "Шахедов" в ночь на 29 октября прошли через РБ

Валентина РоманенкоВторник, 29 октября 2024, 12:18
Беларускі Гаюн: По меньшей мере 5 Шахедов в ночь на 29 октября прошли через РБ
иллюстрация - «Беларускі Гаюн»

По данным мониторингового проекта "Беларускі Гаюн", в ночь на вторник 29 октября в Беларусь из Украины залетело минимум 5 российских ударных беспилотников типа Shahed.

Источник: "Беларускі Гаюн" со ссылкой на данные Telegram-каналов

Детали: Отмечается, что за ночь 29 октября в Беларусь из Черниговской области Украины залетело минимум 5 российских "Шахедов". Все они проходили по "коридору" Славутич-Припять / Комарин-Чернобыль в 01:39, 04:04, 04:59 и 06:48.

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При этом сообщается, что данных о потерях дронов-камикадзе в воздушном пространстве Беларуси 29 октября не поступало, дежурная авиация ВВС РБ также не поднималась.

В то же время в сводке Воздушных сил Украины сообщалось, что этой ночью враг атаковал 48-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел и Курск - РФ.

По состоянию на 09.00 было подтверждено сбитие 26 вражеских БПЛА, 20 беспилотников локационно потеряны, один - вернулся в Россию, шла речь в сообщении ВС ВСУ.

ШахедБеларусьвойнаРосcия
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