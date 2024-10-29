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В Вооруженные силы Украины планируют призвать еще 160 тысяч человек – Литвиненко

Иван ДьяконовВторник, 29 октября 2024, 18:54
В Вооруженные силы Украины планируют призвать еще 160 тысяч человек – Литвиненко
Александр Литвиненко. Фото: СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко во время выступления в Верховной Раде 29 октября сообщил, что планируется призвать на службу еще 160 тысяч человек.

Источник: трансляция заседания ВР нардепа Алексея Гончаренко

Дословно: "Всего в силы обороны было призвано 1 миллион 50 тысяч граждан. Планируется призвать еще 160 тысяч человек".

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Детали: По словам Литвиненко, мобилизация еще 160 тысяч человек позволит укомплектовать воинские части до 85%.

Предыстория:

  • 29 октября Верховная Рада утвердила указы президента Владимира Зеленского о продлении действия военного положения и срока всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 дней – до 7 февраля 2025 года.

призывармияВооруженные силыВерховная Рада
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