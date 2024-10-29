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Очільників МСЕК не допустять до роботи у новій системі лікарських комісій – МОЗ

Іван Д'яконовВівторок, 29 жовтня 2024, 19:44
Очільників МСЕК не допустять до роботи у новій системі лікарських комісій – МОЗ
Ілюстративне фото - Getty Images

Міністерство охорони здоров’я заявило, що керівники нинішніх медико-соціальних експертних комісій не зможуть обіймати посади в оновлених лікарських комісіях.

Джерело: пресслужба Міністерства охорони здоров'я у відповідь на запит "Суспільне"

Дослівно: "Люди, які зараз очолюють медико-соціальні експертні комісії, не будуть допущені до позицій в оновленій системі лікарських комісій".

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Деталі: Інші лікарі, які працюють у МСЕК, зможуть подавати заявки на роботу в нових лікарських комісіях з 1 січня 2025 року, але за умови відповідності певним критеріям, головним з яких є ведення лікарської практики. МОЗ пояснює, що такі зміни необхідні, аби експертизу проводили лікарі, що мають актуальний рівень медичних знань.

Рішення МСЕК, ухвалені до 31 грудня, залишаться чинними, але окремі справи можуть переглядатися правоохоронними органами або відповідно до рішень РНБО, якщо буде визначено потребу в додатковій перевірці.

Справи, які уже прийняті на експертизу до МСЕК, передадуть у нові комісії зі збереженням черги розгляду.

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Переглядатимуться лише ті справи, за якими правоохоронці проводять розслідування, або за якими законодавці визначать категорії для перегляду відповідно до останнього рішення Ради національної безпеки та оборони.

Передісторія: 

  • 22 жовтня президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО. Темою були розслідування стосовно несправжніх інвалідностей у прокурорів. РНБО ухвалило низку рішень, зокрема цифровізацію, ліквідування МСЕК до кінця року, перевірку та аудит щодо інвалідності посадовців.
  • Пізніше Міністерство охорони здоров’я передало функції Центральної МСЕК Українському державному науково-дослідному інституту медико-соціальних проблем інвалідності.
  • 29 жовтня Верховна рада проголосувала за законопроєкт про вдосконалення роботи МСЕК.

медицина
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