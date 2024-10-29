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Руководителей МСЭК не допустят к работе в новой системе врачебных комиссий – МОЗ

Иван ДьяконовВторник, 29 октября 2024, 19:44
Руководителей МСЭК не допустят к работе в новой системе врачебных комиссий – МОЗ
Иллюстративное фото - Getty Images

Министерство здравоохранения заявило, что руководители нынешних медико-социальных экспертных комиссий не смогут занимать должности в обновленных врачебных комиссиях.

Источник: пресс-служба Министерства здравоохранения в ответ на запрос "Суспільне"

Дословно: "Люди, которые сейчас возглавляют медико-социальные экспертные комиссии, не будут допущены к позициям в обновленной системе врачебных комиссий".

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Детали: Другие врачи, работающие в МСЭК, смогут подавать заявки на работу в новых врачебных комиссиях с 1 января 2025 года, но при условии соответствия определенным критериям, главным из которых является ведение врачебной практики. Минздрав объясняет, что такие изменения необходимы, чтобы экспертизу проводили врачи, имеющие актуальный уровень медицинских знаний.

Решение МСЭК, принятые до 31 декабря, останутся в силе, но отдельные дела могут пересматриваться правоохранительными органами или в соответствии с решениями СНБО, если будет определена потребность в дополнительной проверке.

Дела, которые уже приняты на экспертизу в МСЭК, передадут в новые комиссии с сохранением очереди рассмотрения.

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Пересматриваться будут только те дела, по которым правоохранители проводят расследование, или по которым законодатели определят категории для пересмотра в соответствии с последним решением Совета национальной безопасности и обороны.

Предыстория:

  • 22 октября президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО. Темой были расследования в отношении ложных инвалидностей у прокуроров. СНБО принял ряд решений, в частности цифровизацию, ликвидацию МСЭК до конца года, проверку и аудит по инвалидности должностных лиц.
  • Позже Министерство здравоохранения передало функции Центральной МСЭК Украинскому государственному научно-исследовательскому институту медико-социальных проблем инвалидности.
  • 29 октября Верховная рада проголосовала за законопроект о совершенствовании работы МСЭК.

медицина
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