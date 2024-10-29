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Українські військові отримали від НАТО 65 автівок швидкої допомоги

Уляна Кричковська, Іван Д'яконовВівторок, 29 жовтня 2024, 19:59
Українські військові отримали від НАТО 65 автівок швидкої допомоги
Фото: НАТО

У рамках Комплексного пакета допомоги Україні, НАТО передало Збройним Силам України 65 карет швидкої допомоги.

Джерело: представництво НАТО в Україні, передає "Європейська правда"

Деталі: У відповідь на запит щодо термінових потреб України, Збройним Силам України передали 65 карет швидкої допомоги, а передача автівок відбулась у межах КПД НАТО Україні.

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Зазначається, що КПД НАТО Україні був оновлений на Мадридському Саміті 2022 року.

А вже під час Вільнюського Саміту в липні 2023 року члени Альянсу погодили КПД, як багаторічну програму надання підтримки НАТО Україні відповідно до коротко-, середньо– та довготермінових потреб.

На Вашингтонському саміті 2024 року Альянс взяв на себе зобов’язання щодо надання Україні довгострокової безпекової допомоги.

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Передісторія: 

НАТОУкраїна
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