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Украинские военные получили от НАТО 65 автомобилей скорой помощи

Уляна Кричковская, Иван ДьяконовВторник, 29 октября 2024, 19:59
Украинские военные получили от НАТО 65 автомобилей скорой помощи
Фото: НАТО

В рамках Комплексного пакета помощи Украине, НАТО передало Вооруженным Силам Украины 65 карет скорой помощи.

Источник: представительство НАТО в Украине, передает "Европейская правда"

Детали: В ответ на запрос о срочных потребностях Украины, Вооруженным Силам Украины передали 65 карет скорой помощи, а передача автомобилей состоялась в рамках КПД НАТО Украине.

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Отмечается, что КПД НАТО Украине был обновлен на Мадридском Саммите 2022 года.

А уже во время Вильнюсского Саммита в июле 2023 года члены Альянса согласовали КПД, как многолетнюю программу оказания поддержки НАТО Украине в соответствии с кратко-, средне- и долгосрочными потребностями.

На Вашингтонском саммите 2024 года Альянс взял на себя обязательства по предоставлению Украине долгосрочной помощи в сфере безопасности.

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Предыстория:

НАТОУкраина
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