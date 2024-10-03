Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна нарощує виробництво озброєння, але потребує значної західної допомоги – ISW

Ольга Глущенко Четвер, 3 жовтня 2024, 04:20
Україна нарощує виробництво озброєння, але потребує значної західної допомоги – ISW
САУ "Богдана" на озброєнні українських артилеристів. 2024 рік. Фото: 45 ОАБр

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Україна нарощує виробництво зброї, військової техніки і дронів, проте все ще потребує значної західної допомоги у протистоянні російській агресії.

Джерело: ISW

Деталі: Україна продовжує докладати зусиль для нарощування внутрішнього виробництва значної кількості військової техніки та збереження переваги над Росією у сфері безпілотників.

Реклама:

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські компанії наразі можуть виробляти чотири мільйони безпілотників на рік, і що Україна вже уклала контракти на виробництво 1,5 мільйона безпілотників (імовірно, у 2024 році).

У звіті зазначають, що правитель Росії Володимир Путін нещодавно заявив, що Росія планує збільшити виробництво безпілотників у десять разів до 1,4 мільйона у 2024 році, і це буде менше ніж два мільйони БпЛА, які Україна планує виробити у 2024 році.

Зеленський також заявив, що Україна може виробляти 15 самохідних артилерійських установок "Богдана" щомісяця, а нещодавно відбулося успішне випробування балістичної ракети вітчизняного виробництва.

РЕКЛАМА:

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив 2 жовтня, що Україна продовжить надавати пріоритет вітчизняному виробництву безпілотників і ракет дальнього радіусу дії, включно з балістичними.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив 2 жовтня, що Україна виділила 7 мільярдів доларів на закупівлю озброєння та військової техніки у проєкті державного бюджету на 2025 рік, що на 65 відсотків більше ніж у бюджеті на 2024 рік.

Шмигаль додав, що Україна збільшила внутрішнє виробництво зброї втричі у 2023 році та вдвічі за перші вісім місяців 2024 року.

Дослівно: "ISW продовжує оцінювати, що українські зусилля з нарощування внутрішнього військового виробництва дозволять Україні зменшити свою залежність від західної військової допомоги в довгостроковій перспективі, але Україна все ще потребує значної західної допомоги протягом наступних кількох років, щоб захиститися від російської агресії та звільнити стратегічно важливі райони, які наразі окуповані російськими військами".

Ключові висновки ISW за 2 жовтня:

  • Україна продовжує докладати зусиль для розширення внутрішнього виробництва важливого військового обладнання та збереження переваги над Росією у сфері безпілотників.
  • Заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Богданов засудив наземну операцію Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) на півдні Лівану під час зустрічі з послом Лівану в Росії.
  • Латвійські війська посилили протиповітряну оборону поблизу російського кордону після нещодавнього інциденту з російським безпілотником на території країни.
  • Російські та українські війська продовжили наступальні дії в Курській області.
  • Окупанти незначно просунулися біля Сватового, Сіверська та Вугледара, а також на схід і південний схід від Покровська.
  • Російські оборонні підприємства набирають десятки тисяч нових працівників через гостру нестачу кадрів на тлі збільшення виробництва зброї через війну в Україні.

Україназброябезпілотникидопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прилетів на саміт до Хорватії

Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії

Рада зупинила мобілізацію обмежено придатних до 25 років

фотоДБР знайшло у депутатки на Хмельниччині понад 1,5 мільйона незадекларованих доларів

Приватбанк обрав нового голову правління

Президент Фінляндії заявив про формування НАТО 3.0: стримуватиме загрози зі Сходу

Усі новини...
Україна
Держдеп США про План перемоги України: Побачили в ньому багато продуктивних кроків
Сійярто: ЄС хоче відправити в Україну військових радників
В Україні планують зайнятися ексгумацією жертв Волинської трагедії
Останні новини
13:44
Прем’єр Словаччини назвав журналістів "кровожерливими виродками", яких треба приборкати
13:32
Україні бракує грошей на виробництво дронів: можуть відкрити їх експорт – FT
13:25
Україна в екстра-таймі програла Франції й не поїде на ЧС-2025 з пляжного футболу
13:17
"Цемін Україна" виграв аукціон з приватизації ОГХК: її хотів продати Сенниченко ще у 2021 році
13:09
Японія за час великої війни передали Україні 12 вантажів енергетичної допомоги
13:07
Через атаку російського безпілотника у Херсоні загинув літній чоловік
13:07
Конституційний суд Грузії не став призупиняти сумнозвісний закон про "іноагентів"
13:02
Зеленський прилетів на саміт до Хорватії
12:55
Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії
12:54
Зеленський може пом’якшити позицію щодо плану завершення війни – Bloomberg
Усі новини...
Реклама:
Реклама: