Російська армія обстрілює населені пункти Курщини, де немає українських військових – ОТУ "Сіверськ"

Російська армія продовжує обстрілювати населені пункти в Курській області Росії, де немає українських військових, що викликає нерозуміння серед місцевого населення.

Джерело: речник оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону

Деталі: За словами Мисника, російські війська продовжують масовані обстріли підконтрольних Україні територій Курської області, попри відсутність українських військових у цих населених пунктах. Місцеві жителі не розуміють причин таких атак.

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Пряма мова: "Місцеве населення не розуміє, чому по них б’ють (росіяни - ред.), бо (українських - ред.) військових навіть поруч немає. Але місцеві потерпають, вони змушені по кілька годин ховатися по підвалах, а інколи по пів доби там проводять".

Деталі: Речник підкреслює, що українські військові забезпечують жителів підконтрольних Україні територій Курської області водою, їжею та ліками. Крім того, українські сили намагаються відновити водопостачання та електроенергію, зокрема за допомогою генераторів.

"Все це лягає на плечі саме військових, бо ми дотримуємося всіх вимог міжнародного гуманітарного права і забезпечуємо місцеве населення всім необхідним", – зазначив Мисник.

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