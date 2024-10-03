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Російська армія обстрілює населені пункти Курщини, де немає українських військових – ОТУ "Сіверськ"

"Українська правда"Четвер, 3 жовтня 2024, 13:41
Російська армія обстрілює населені пункти Курщини, де немає українських військових – ОТУ Сіверськ
Вадим Мисник. Фото: скриншот з відео

Російська армія продовжує обстрілювати населені пункти в Курській області Росії, де немає українських військових, що викликає нерозуміння серед місцевого населення.

Джерело: речник оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону

Деталі: За словами Мисника, російські війська продовжують масовані обстріли підконтрольних Україні територій Курської області, попри відсутність українських військових у цих населених пунктах. Місцеві жителі не розуміють причин таких атак.

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Пряма мова: "Місцеве населення не розуміє, чому по них б’ють (росіяни - ред.), бо (українських - ред.) військових навіть поруч немає. Але місцеві потерпають, вони змушені по кілька годин ховатися по підвалах, а інколи по пів доби там проводять".

Деталі: Речник підкреслює, що українські військові забезпечують жителів підконтрольних Україні територій Курської області водою, їжею та ліками. Крім того, українські сили намагаються відновити водопостачання та електроенергію, зокрема за допомогою генераторів.

"Все це лягає на плечі саме військових, бо ми дотримуємося всіх вимог міжнародного гуманітарного права і забезпечуємо місцеве населення всім необхідним", – зазначив Мисник.

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Передісторія:

  • У своїх щоденних зведеннях Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє про завдання ракетних та бомбових ударів російською авіацією по території РФ у Курській області.
  • 16 вересня МЗС України звернулося до Організації Об'єднаних Націй і Міжнародного Комітету Червоного Хреста з проханням долучитися до заходів гуманітарного реагування в тих районах Курської області Росії, які наразі контролюють військові ЗСУ.
  • Прессекретар глави Росії Дмитро Пєсков назвав провокацією запрошення Україною представників ООН і МКЧХ відвідати території Курської області РФ, які зараз контролюються ЗСУ. 
  • Речник МЗС України Георгій Тихий прокоментував реакцію РФ на можливість прибуття у Курську область ООН та МКЧХ. На його думку, Росія боїться, що міжнародні спостерігачі побачать реальну ситуацію в регіоні.

Курська область війна
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