МЗС закликало Червоний Хрест і ООН долучитися до захисту прав цивільних на Курщині

Міністерство закордонних справ звернулося до Організації Об'єднаних Націй і Міжнародного Комітету Червоного Хреста з проханням долучитися до заходів гуманітарного реагування в тих районах Курської області Росії, які наразі контролюють військові ЗСУ.

Джерело: сайт МЗС

Деталі: У відомстві наголосили, що Україна дотримується усіх норм і принципів міжнародного гуманітарного права та прав людини, здійснюючи ефективний контроль окремих районів Курської області РФ. Зокрема, ідеться про захист цивільного населення під час ведення бойових дій.

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Дослівно МЗС: "З перших днів Курської операції Сили Оборони України як цивілізована європейська армія проявили високий професіоналізм і повне дотримання принципів міжнародного гуманітарного права. Цивільні мешканці на території Курської області отримували та отримують гуманітарну допомогу, задоволення основних гуманітарних потреб, можливість виїзду з районів бойових дій".

Деталі: Разом з тим у міністерстві додали, що, "беручи до уваги гуманітарну ситуацію та необхідність належного забезпечення основоположних прав людини на території Курської області", вони звернулися до Організації Об'єднаних Націй з проханням долучитися до заходів гуманітарного реагування на цій території та направили ООН відповідну ноту.

Також МЗС звернулося з подібною нотою до Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

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"Україна підтверджує неухильне дотримання взятих на себе міжнародних зобов'язань у згаданих сферах та готова надавати всебічне сприяння діяльності співробітників ООН та МКЧХ на вказаних територіях", – підсумували в МЗС.

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