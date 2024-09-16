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МЗС закликало Червоний Хрест і ООН долучитися до захисту прав цивільних на Курщині

Ірина БалачукПонеділок, 16 вересня 2024, 10:54
МЗС закликало Червоний Хрест і ООН долучитися до захисту прав цивільних на Курщині
Фото pixabay.com

Міністерство закордонних справ звернулося до Організації Об'єднаних Націй і Міжнародного Комітету Червоного Хреста з проханням долучитися до заходів гуманітарного реагування в тих районах Курської області Росії, які наразі контролюють військові ЗСУ.

Джерело: сайт МЗС

Деталі: У відомстві наголосили, що Україна дотримується усіх норм і принципів міжнародного гуманітарного права та прав людини, здійснюючи ефективний контроль окремих районів Курської області РФ. Зокрема, ідеться про захист цивільного населення під час ведення бойових дій. 

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Дослівно МЗС: "З перших днів Курської операції Сили Оборони України як цивілізована європейська армія проявили високий професіоналізм і повне дотримання принципів міжнародного гуманітарного права. Цивільні мешканці на території Курської області отримували та отримують гуманітарну допомогу, задоволення основних гуманітарних потреб, можливість виїзду з районів бойових дій".

Деталі: Разом з тим у міністерстві додали, що, "беручи до уваги гуманітарну ситуацію та необхідність належного забезпечення основоположних прав людини на території Курської області", вони звернулися до Організації Об'єднаних Націй з проханням долучитися до заходів гуманітарного реагування на цій території та направили ООН відповідну ноту.

Також МЗС звернулося з подібною нотою до Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

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"Україна підтверджує неухильне дотримання взятих на себе міжнародних зобов'язань у згаданих сферах та готова надавати всебічне сприяння діяльності співробітників ООН та МКЧХ на вказаних територіях", – підсумували в МЗС.

Знати більше: "Хоч ютуб нам включіть". Репортаж УП з Суджі та її передмістя за два тижні після наступу Сил оборони

Передісторія:

  • 6 серпня Україна розпочала свою операцію у Курській областіРФ. На п'ятий день наступу української армії вглиб Росії, президент Володимир Зеленський визнав: Україна витиснула війну на землю агресора.
  • 27 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що з початку операції у Курській області Росії, Україна взяла у полон 594 ворожі солдати і контролює понад 100 населених пунктів, або 1294 кв км.
  • За словами президента Володимира Зеленського, такі дії мають на меті створити буферну зону, щоб стати на заваді російським військовим операціям проти України.
  • 15 вересня Інститут вивчення війни повідомив, що українські війська 14 вересня продовжили просування в Глушковському районі Курської області: просунулися у полях на південь від Тьоткіно і на північ від Суджі та взяли під контроль кілька сіл.
  • Нині Україна просить партнерів дозволити їй бити далекобійною зброєю, наданою Заходом, по військових цілях у глибині Росії.

Курська область права людиниООНЧервоний Хрест
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