МЗС: Росія боїться міжнародних спостерігачів ООН та МКЧХ у Курській області
Понеділок, 16 вересня 2024, 16:20
Речник МЗС України Георгій Тихий прокоментував реакцію РФ на можливість прибуття у Курську область ООН та МКЧХ. На його думку, Росія боїться, що міжнародні спостерігачі побачать реальну ситуацію в регіоні.
Джерело: речник Міністерство закордонних справ України Георгій Тихий в соцмережі Х
Дослівно: "Реакція Кремля на пропозицію України долучити ООН та МКЧХ до гуманітарних зусиль у Курській області свідчить про зневагу Росії до власного народу та його гуманітарних потреб, а також про страх дозволити міжнародним спостерігачам побачити реальну ситуацію. Досить промовисто."
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Передісторія:
- Раніше 16 вересня МЗС України звернулося до Організації Об'єднаних Націй і Міжнародного Комітету Червоного Хреста з проханням долучитися до заходів гуманітарного реагування в тих районах Курської області Росії, які наразі контролюють військові ЗСУ.
- Прессекретар глави Росії Дмитро Пєсков назвав провокацією запрошення Україною представників ООН і МКЧХ відвідати території Курської області РФ, які зараз контролюються ЗСУ.
- 12 вересня росіяни обстріляли з артилерії Віролюбівку Костянтинівської громади Донецької області, внаслідок чого загинули троє співробітників МКЧХ, ще двоє отримали поранення. Було знищено вантажівку з гуманітарною допомогою та легковий автомобіль.
- В МКЧХ розповіли, що їхня група готувалася до роздачі дров і паливних брикетів на північ від міста Донецька, коли автомобілі, якими вони користувалися, потрапили під обстріл.