МЗС: Росія боїться міжнародних спостерігачів ООН та МКЧХ у Курській області

Речник МЗС України Георгій Тихий прокоментував реакцію РФ на можливість прибуття у Курську область ООН та МКЧХ. На його думку, Росія боїться, що міжнародні спостерігачі побачать реальну ситуацію в регіоні.

Джерело: речник Міністерство закордонних справ України Георгій Тихий в соцмережі Х

Дослівно: "Реакція Кремля на пропозицію України долучити ООН та МКЧХ до гуманітарних зусиль у Курській області свідчить про зневагу Росії до власного народу та його гуманітарних потреб, а також про страх дозволити міжнародним спостерігачам побачити реальну ситуацію. Досить промовисто."

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