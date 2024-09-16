У Кремлі відреагували на запрошення Україною МКЧХ і ООН у Курську область
Понеділок, 16 вересня 2024, 13:02
Прессекретар глави Росії Дмитро Пєсков назвав провокацією запрошення Україною представників Організації об'єднаних націй і Міжнародного Комітету Червоного Хреста відвідати території Курської області РФ, які зараз контролюються ЗСУ.
Джерело: російське пропагандистське видання ТАСС
Пряма мова Пєскова: "Ми розраховуємо на те, що подібні провокаційні заяви не будуть сприйматися адресатами. Це чистого роду провокація".
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Передісторія:
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- Раніше 16 вересня Міністерство закордонних справ звернулося до Організації Об'єднаних Націй і Міжнародного Комітету Червоного Хреста з проханням долучитися до заходів гуманітарного реагування в тих районах Курської області Росії, які наразі контролюють військові ЗСУ.
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