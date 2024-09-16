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У Кремлі відреагували на запрошення Україною МКЧХ і ООН у Курську область

Ірина БалачукПонеділок, 16 вересня 2024, 13:02
У Кремлі відреагували на запрошення Україною МКЧХ і ООН у Курську область
Прессекретар глави Росії Дмитро Пєсков. Фото РИА Новости

Прессекретар глави Росії Дмитро Пєсков назвав провокацією запрошення Україною представників Організації об'єднаних націй і Міжнародного Комітету Червоного Хреста відвідати території Курської області РФ, які зараз контролюються ЗСУ. 

Джерело: російське пропагандистське видання ТАСС

Пряма мова Пєскова: "Ми розраховуємо на те, що подібні провокаційні заяви не будуть сприйматися адресатами. Це чистого роду провокація".

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РосіяКурська область ООНЧервоний Хрест
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