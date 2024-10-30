У Києві виникли пожежі внаслідок падіння уламків БпЛА, є постраждалі
Вночі 30 жовтня в Києві під час роботи ППО пролунали вибухи і виникли пожежі внаслідок падіння уламків ворожих безпілотників, є постраждалі, серед яких дитина.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко, КМВА, ДСНС
Пряма мова Кличка: "Вибух у Соломʼянському районі столиці. Всі служби прямують на місце. В тому ж районі – пожежа внаслідок падіння уламків дрона".
Оновлено: Пізніше Кличко уточнив, що в Соломʼянському районі горять нежитлові приміщення, а також пожежа трапилася у квартирі житлового будинку.
Пряма мова Кличка: "У Соломʼянському районі горять нежитлові приміщення. За іншою адресою в тому ж районі – теж пожежа.
Над містом ще кілька БпЛА. Працюють сили ППО".
"У Соломʼянському районі пожежа в одній із квартир у житловому будинку. Одній постраждалій медики надали допомогу на місці".
"У Соломʼянському районі, за однією з адрес виклику екстрених служб, у житловому будинку ще три звернення до медиків. Усім надали допомогу на місці. Загалом, наразі четверо постраждалих".
Деталі: Крім того, у КМВА повідомили, що
Оновлено: У ДСНС повідомили, внаслідок атаки БПЛА сталось загоряння на 2 та 3 поверхах 9-поверхівки. Пожежу ліквідували на площі 40 кв. м.
Що передувало: Вночі 30 жовтня Київська ОВА і КМВА повідомили про роботу ППО по російських дронах.