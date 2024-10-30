У Києві виникли пожежі внаслідок падіння уламків БпЛА, є постраждалі

Вночі 30 жовтня в Києві під час роботи ППО пролунали вибухи і виникли пожежі внаслідок падіння уламків ворожих безпілотників, є постраждалі, серед яких дитина.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко, КМВА, ДСНС

Пряма мова Кличка: "Вибух у Соломʼянському районі столиці. Всі служби прямують на місце. В тому ж районі – пожежа внаслідок падіння уламків дрона".

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Оновлено: Пізніше Кличко уточнив, що в Соломʼянському районі горять нежитлові приміщення, а також пожежа трапилася у квартирі житлового будинку.

Пряма мова Кличка: "У Соломʼянському районі горять нежитлові приміщення. За іншою адресою в тому ж районі – теж пожежа.

Над містом ще кілька БпЛА. Працюють сили ППО".

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"У Соломʼянському районі пожежа в одній із квартир у житловому будинку. Одній постраждалій медики надали допомогу на місці".

"У Соломʼянському районі, за однією з адрес виклику екстрених служб, у житловому будинку ще три звернення до медиків. Усім надали допомогу на місці. Загалом, наразі четверо постраждалих".

"У Соломʼянському районі в житловому будинку пожежа на другому та третьому поверхах. Уже пʼятеро постраждалих. Усім медики надали допомогу на місці".

Наслідки атаки російських дронів у Соломʼянському районі столиці фото: КМВА

Деталі: Крім того, у КМВА повідомили, що за ще однією адресою в Соломʼянському районі через атаку БпЛА зафіксовано займання в багатоповерховій адміністративній будівлі. Інформація уточнюється.

Пряма мова Кличка: "У житловому будинку в Соломʼянському районі, куди влучили уламки дрону, наразі девʼятеро постраждалих. Серед них - 11-річна дівчинка. Всім медики надали допомогу на місці".

"Пожежу в житловому будинку в Соломʼянському районі ліквідували. Рятувальні служби працюють на місці. Медики теж чергують на місці".

Оновлено: У ДСНС повідомили, внаслідок атаки БПЛА сталось загоряння на 2 та 3 поверхах 9-поверхівки. Пожежу ліквідували на площі 40 кв. м.

Також пожежа виникла в 6-поверховій адміністративній будівлі. Загорання ліквідували.

Пізніше у КМВА додали, що у жовтні росіяни здійснили 19 повітряних атак на столицю.

Дослівно КМВА: "Російські дрони не змінили свою постійну тактику - заходили в бік столиці з різних напрямків, на різних висотах. Силами та засобами протиповітряної оборони ворожі безпілотники були вчасно виявлені та знешкоджені".

Що передувало: Вночі 30 жовтня Київська ОВА і КМВА повідомили про роботу ППО по російських дронах.