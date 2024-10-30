В Киеве возникли пожары в результате падения обломков БпЛА, есть пострадавшие
Ночью 30 октября в Киеве во время работы ПВО прогремели взрывы и возникли пожары в результате падения обломков вражеских беспилотников, есть пострадавшие, среди которых ребенок.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко, КГВА, ГСЧС
Прямая речь Кличко: "Взрыв в Соломенском районе столицы. Все службы направляются на место. В том же районе - пожар в результате падения обломков дрона".
Обновлено: Позже Кличко уточнил, что в Соломенском районе горят нежилые помещения, а также пожар случился в квартире жилого дома.
Прямая речь Кличко: "В Соломенском районе горят нежилые помещения. По другому адресу в том же районе - тоже пожар.
Над городом еще несколько БпЛА. Работают силы ПВО".
"В Соломенском районе пожар в одной из квартир в жилом доме. Одной пострадавшей медики оказали помощь на месте".
"В Соломенском районе, по одному из адресов вызова экстренных служб, в жилом доме еще три обращения к медикам. Всем оказали помощь на месте. В общем, сейчас четверо пострадавших".
"В Соломенском районе в жилом доме пожар на втором и третьем этажах. Уже пятеро пострадавших. Всем медики оказали помощь на месте".
Детали: Кроме того, в КГВА сообщили, что по еще одному адресу в Соломенском районе из-за атаки БпЛА зафиксировано возгорание в многоэтажном административном здании. Информация уточняется.
Прямая речь Кличко: "В жилом доме в Соломенском районе, куда попали обломки дрона, сейчас девять пострадавших. Среди них - 11-летняя девочка. Всем медики оказали помощь на месте".
"Пожар в жилом доме в Соломенском районе ликвидировали. Спасательные службы работают на месте. Медики тоже дежурят на месте".
Обновлено: В ГСЧС сообщили, в результате атаки БПЛА произошло возгорание на 2 и 3 этажах 9-этажки. Пожар ликвидировали на площади 40 кв. м.
Также пожар возник в 6-этажном административном здании. Возгорание ликвидировали.
Позже в КГВА добавили, что в октябре россияне совершили 19 воздушных атак на столицу.
Дословно КГВА: "Российские дроны не изменили свою постоянную тактику - заходили в сторону столицы с разных направлений, на разных высотах. Силами и средствами противовоздушной обороны вражеские беспилотники были вовремя обнаружены и обезврежены".
Что предшествовало: Ночью 30 октября Киевская ОВА и КГВА сообщили о работе ПВО по российским дронам.