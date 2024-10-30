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В Киеве возникли пожары в результате падения обломков БпЛА, есть пострадавшие

Ольга ГлущенкоСреда, 30 октября 2024, 04:06
В Киеве возникли пожары в результате падения обломков БпЛА, есть пострадавшие
Последствия атаки российских дронов в Соломенском районе столицы, фото: ГСЧС

Ночью 30 октября в Киеве во время работы ПВО прогремели взрывы и возникли пожары в результате падения обломков вражеских беспилотников, есть пострадавшие, среди которых ребенок.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко, КГВА, ГСЧС

Прямая речь Кличко: "Взрыв в Соломенском районе столицы. Все службы направляются на место. В том же районе - пожар в результате падения обломков дрона".

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Обновлено: Позже Кличко уточнил, что в Соломенском районе горят нежилые помещения, а также пожар случился в квартире жилого дома.

Прямая речь Кличко: "В Соломенском районе горят нежилые помещения. По другому адресу в том же районе - тоже пожар.

Над городом еще несколько БпЛА. Работают силы ПВО".

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"В Соломенском районе пожар в одной из квартир в жилом доме. Одной пострадавшей медики оказали помощь на месте".

"В Соломенском районе, по одному из адресов вызова экстренных служб, в жилом доме еще три обращения к медикам. Всем оказали помощь на месте. В общем, сейчас четверо пострадавших".

"В Соломенском районе в жилом доме пожар на втором и третьем этажах. Уже пятеро пострадавших. Всем медики оказали помощь на месте".

 
фото: КГВА

Детали: Кроме того, в КГВА сообщили, что по еще одному адресу в Соломенском районе из-за атаки БпЛА зафиксировано возгорание в многоэтажном административном здании. Информация уточняется.

Прямая речь Кличко: "В жилом доме в Соломенском районе, куда попали обломки дрона, сейчас девять пострадавших. Среди них - 11-летняя девочка. Всем медики оказали помощь на месте".

"Пожар в жилом доме в Соломенском районе ликвидировали. Спасательные службы работают на месте. Медики тоже дежурят на месте".

Обновлено: В ГСЧС сообщили, в результате атаки БПЛА произошло возгорание на 2 и 3 этажах 9-этажки. Пожар ликвидировали на площади 40 кв. м.

Также пожар возник в 6-этажном административном здании. Возгорание ликвидировали.

Позже в КГВА добавили, что в октябре россияне совершили 19 воздушных атак на столицу.

Дословно КГВА: "Российские дроны не изменили свою постоянную тактику - заходили в сторону столицы с разных направлений, на разных высотах. Силами и средствами противовоздушной обороны вражеские беспилотники были вовремя обнаружены и обезврежены".

Что предшествовало: Ночью 30 октября Киевская ОВА и КГВА сообщили о работе ПВО по российским дронам.

КиевбеспилотникиПВОпожар
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