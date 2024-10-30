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Россияне атаковали 62 беспилотниками: 33 сбили, еще 25 исчезли с радаров

Анастасия ПроцСреда, 30 октября 2024, 07:32
Россияне атаковали 62 беспилотниками: 33 сбили, еще 25 исчезли с радаров
Иллюстративное фото: Getty Images

Ночью на 30 октября российские войска атаковали Украину 62 ударными БпЛА и беспилотниками неустановленного типа и нанесли удар ракетой по частному сектору на Сумщине – 33 вражеских дрона удалось уничтожить, еще 25 были локально потеряны.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ПС: "По состоянию на 07.00 подтверждено сбитие 33 вражеских БпЛА в Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

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25 беспилотников локально потеряно. Информация уточняется и обновляется."

Детали: Также сообщается, что тактическая авиация противника постоянно наносит удары управляемыми авиабомбами по прифронтовой территории на Сумском, Харьковском и Донецком направлениях.

Воздушное нападение отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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Предыстория:

Воздушные силы ВСУПВО
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