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Росіяни зранку вдарили по Антонівці на Херсонщині, поранена жінка

Анастасія ПроцСереда, 30 жовтня 2024, 08:22
Росіяни зранку вдарили по Антонівці на Херсонщині, поранена жінка

Вранці 30 жовтня російські війська атакували Антонівку Херсонської області, внаслідок чого постраждала 55-річна жінка.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Близько 06:30 окупаційні війська вдарили по Антонівці. Внаслідок ворожого обстрілу 55-річна місцева жителька дістала вибухову травму, уламкові поранення та перелом кістки ноги".

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Деталі: Зазначається, що її доправили до лікарні у середньому стані тяжкості.

Передісторія: 

  • В ніч на 29 жовтня російські окупанти вдарили по Станіславу Херсонської області, постраждали двоє дорослих і двоє дітей. У хлопчиків, 8 та 14 років, діагностували закриті черепно-мозкові травми й множинні ушкодження.

Херсонська областьобстріл
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