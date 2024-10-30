Росіяни зранку вдарили по Антонівці на Херсонщині, поранена жінка
Середа, 30 жовтня 2024, 08:22
Вранці 30 жовтня російські війська атакували Антонівку Херсонської області, внаслідок чого постраждала 55-річна жінка.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "Близько 06:30 окупаційні війська вдарили по Антонівці. Внаслідок ворожого обстрілу 55-річна місцева жителька дістала вибухову травму, уламкові поранення та перелом кістки ноги".
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Деталі: Зазначається, що її доправили до лікарні у середньому стані тяжкості.
Передісторія:
- В ніч на 29 жовтня російські окупанти вдарили по Станіславу Херсонської області, постраждали двоє дорослих і двоє дітей. У хлопчиків, 8 та 14 років, діагностували закриті черепно-мозкові травми й множинні ушкодження.