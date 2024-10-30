Росіяни зранку вдарили по Антонівці на Херсонщині, поранена жінка

Вранці 30 жовтня російські війська атакували Антонівку Херсонської області, внаслідок чого постраждала 55-річна жінка.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Близько 06:30 окупаційні війська вдарили по Антонівці. Внаслідок ворожого обстрілу 55-річна місцева жителька дістала вибухову травму, уламкові поранення та перелом кістки ноги".

Реклама:

Деталі: Зазначається, що її доправили до лікарні у середньому стані тяжкості.

Передісторія: