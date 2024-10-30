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Россияне утром ударили по Антоновке на Херсонщине, ранена женщина

Анастасия ПроцСреда, 30 октября 2024, 08:22
Россияне утром ударили по Антоновке на Херсонщине, ранена женщина

Утром 30 октября российские войска атаковали Антоновку Херсонской области, в результате чего пострадала 55-летняя женщина.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Около 06:30 оккупационные войска ударили по Антоновке. В результате вражеского обстрела 55-летняя местная жительница получила взрывную травму, осколочные ранения и перелом кости ноги".

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Детали: Отмечается, что ее доставили в больницу в среднем состоянии тяжести.

Предыстория:

  • В ночь на 29 октября российские оккупанты ударили по Станиславу Херсонской области, пострадали двое взрослых и двое детей. У мальчиков, 8 и 14 лет, диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и множественные повреждения.

Херсонская областьобстрел
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