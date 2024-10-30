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На Херсонщині росіяни вбили чоловіка, ще одна людина постраждала

Анастасія ПроцСереда, 30 жовтня 2024, 13:38
На Херсонщині росіяни вбили чоловіка, ще одна людина постраждала
Ілюстративне фото: Getty Images

Внаслідок російського обстрілу селищ Микільське та Приозерне Херсонської області загинув 38-річний чоловік, жінка 50 років потрапила до лікарні. 

Джерело: Херсонська ОВА, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Пряма мова Прокудіна: "Орієнтовно о 10:30 росіяни вкрили вогнем Микільське Дарʼївської громади. Ворожий обстріл обірвав життя 38-річного чоловіка. Мої співчуття рідним загиблого".

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Деталі: Також в ОВА повідомили, що опівдні загарбники атакували Приозерне. У результаті ворожого обстрілу 50-річна жінка дістала вибухову травму та контузію. Її доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Передісторія:

Херсонська областьобстрілжертви
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