Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Херсонщине россияне убили мужчину, еще один человек пострадал

Анастасия ПроцСреда, 30 октября 2024, 13:38
На Херсонщине россияне убили мужчину, еще один человек пострадал
Иллюстративное фото: Getty Images

В результате российского обстрела поселков Никольское и Приозерное Херсонской области погиб 38-летний мужчина, женщина 50 лет попала в больницу.

Источник: Херсонская ОВА, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь Прокудина: "Ориентировочно в 10:30 россияне покрыли огнем Никольское Дарьевской общины. Вражеский обстрел оборвал жизнь 38-летнего мужчины. Мои соболезнования родным погибшего".

Реклама:

Детали: Также в ОВА сообщили, что в полдень захватчики атаковали Приозерное. В результате вражеского обстрела 50-летняя женщина получила взрывную травму и контузию. Ее доставили в больницу для оказания медпомощи.

Предыстория:

Херсонская областьобстрелжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Президент собрал Ставку: обсудили, как бороться с нашествием "Шахедов"

В «Резерв+» начали тестирование онлайн-отсрочек: кто получит первым

Россия затягивает процесс передачи тела журналистки Рощиной Украине – нардеп

Кагарлыкское дело: Апелляционный суд подтвердил приговор экс-полицейским, которые изнасиловали женщину

документ (обновлено)Печерский суд удовлетворил иск Углавы к ЦПК и обязал Шабунина опровергнуть информацию

В Молдове завершили подсчет голосов: победила действующий президент Санду

Все новости...
Херсонская область
Россияне утром ударили по Антоновке на Херсонщине, ранена женщина
Двух жителей Херсонщины госпитализировали после атаки российского дрона – ОВА
Россияне ночью атаковали Станислав: среди пострадавших дети
Последние новости
23:37
В Киеве работает ПВО по ударным беспилотниках
23:33
обновляетсяАрмия РФ запустила ударные БпЛА: на Киевщине работает ППО
23:29
Новости экономики 4 ноября: Банкротство "ДТЭК Востокэнерго", тестирование 5G начнут во Львове
23:19
226 столкновений произошло на поле боя за сутки – Генштаб
23:13
Чем отличается американская медицина от украинской? История украинского врача, работающего в США
23:04
Формула-1Ферстаппен может стать 4-кратным чемпионом в Лас-Вегасе: что для этого нужно
22:39
Суд в Грузии отменил результаты выборов на 30 участках из-за нарушений
22:06
Киевский "Тризуб" снялся с чемпионата Украины по хоккею из-за финансовых трудностей
21:49
видеоПолиция показала видео российского удара КАБами по Харькову
21:26
фото, видеоПрезидент обсудил с главой МИД Германии военную поддержку Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: