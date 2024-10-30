На Херсонщине россияне убили мужчину, еще один человек пострадал

В результате российского обстрела поселков Никольское и Приозерное Херсонской области погиб 38-летний мужчина, женщина 50 лет попала в больницу.

Источник: Херсонская ОВА, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь Прокудина: "Ориентировочно в 10:30 россияне покрыли огнем Никольское Дарьевской общины. Вражеский обстрел оборвал жизнь 38-летнего мужчины. Мои соболезнования родным погибшего".

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Детали: Также в ОВА сообщили, что в полдень захватчики атаковали Приозерное. В результате вражеского обстрела 50-летняя женщина получила взрывную травму и контузию. Ее доставили в больницу для оказания медпомощи.

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