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Радбез ООН обговорить розгортання північнокорейських військових в РФ проти України

Валентина РоманенкоСереда, 30 жовтня 2024, 15:45
Радбез ООН обговорить розгортання північнокорейських військових в РФ проти України
засідання Радбезу ООН. фото з Facebook

Рада безпеки ООН збереться на засідання 30 жовтня, щоб обговорити залучення Росією військ КНДР у війну проти України.

Джерело: постпред України при ООН Сергій Кислиця у соцмережі Х (Twitter)

Пряма мова: "У звʼязку із зверненням України до швейцарського головування Радбезу ООН відбудеться засідання Ради щодо розгортання північнокорейських військових".

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Деталі: За даними Кислиці, початок – орієнтовно після 22:15 за київським часом.

Що передувало: Під час спілкування з журналістами в Ісландії президент Володимир Зеленський заявив, що світові лідери недостатньо реагують на залучення Росією північнокорейських військових до бойових дій проти України.

КНДРРосіявійнаООН
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