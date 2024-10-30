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Зеленський нарікає, що у світі слабко реагують на появу північнокорейських військових в РФ

Олександр ШумілінСереда, 30 жовтня 2024, 14:08
Зеленський нарікає, що у світі слабко реагують на появу північнокорейських військових в РФ
Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світові лідери недостатньо реагують на залучення Росією північнокорейських військових до бойових дій проти України.

Джерело: Зеленський під час спілкування з журналістами в Ісландії

Пряма мова: "Я вважаю, що голос США, голос НАТО, голос західних партнерів, голос Глобального Півдня та Китаю не звучить так гучно, як має звучати щодо присутності північнокорейського контингенту на території Росії.

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Я вважаю це дуже небезпечним. Це відкриває нову сторінку цієї війни. Це буде так само, як на самому початку окупації Росією нашого Криму. Тоді була тиша з боку Заходу. Ніхто не хотів реагувати. Не знаю чому, але всі боялися ескалації… І Путін, одного разу спробувавши з Кримом, зрозумів, що можна продовжувати. І він спробував з Донбасом і досяг успіху. Донбас був окупований".

Деталі: Зеленський зазначив, що потрібна дієва реакція на залучення Росією військових з Північної Кореї.  

Передісторія:

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ЗеленськийПівнічна Корея
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