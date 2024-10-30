Зеленський нарікає, що у світі слабко реагують на появу північнокорейських військових в РФ
Президент України Володимир Зеленський заявив, що світові лідери недостатньо реагують на залучення Росією північнокорейських військових до бойових дій проти України.
Джерело: Зеленський під час спілкування з журналістами в Ісландії
Пряма мова: "Я вважаю, що голос США, голос НАТО, голос західних партнерів, голос Глобального Півдня та Китаю не звучить так гучно, як має звучати щодо присутності північнокорейського контингенту на території Росії.
Я вважаю це дуже небезпечним. Це відкриває нову сторінку цієї війни. Це буде так само, як на самому початку окупації Росією нашого Криму. Тоді була тиша з боку Заходу. Ніхто не хотів реагувати. Не знаю чому, але всі боялися ескалації… І Путін, одного разу спробувавши з Кримом, зрозумів, що можна продовжувати. І він спробував з Донбасом і досяг успіху. Донбас був окупований".
Деталі: Зеленський зазначив, що потрібна дієва реакція на залучення Росією військових з Північної Кореї.
Передісторія:
- Видання Financial Times з посиланням на високопосадовців української розвідки повідомило, що Близько 3 тисяч північнокорейських військових цього тижня доставили до Курської області Росії і розмістили за 50 км від українського кордону.
- 28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив присутність військових з Північної Кореї на території Росії, зокрема у Курській області.
- Зеленський у Рейк’явіку 29 жовтня провів зустріч зі своєю ісландською колегою Халлою Томасдоттір.