Совбез ООН обсудит развертывание северокорейских военных в РФ против Украины

Совет безопасности ООН соберется на заседание 30 октября, чтобы обсудить привлечение Россией войск КНДР в войну против Украины.

Источник: постпред Украины при ООН Сергей Кислица в соцсети Х (Twitter)

Прямая речь: "В связи с обращением Украины к швейцарскому председательству Совбеза ООН состоится заседание Совета по развертыванию северокорейских военных".

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Детали: По данным Кислицы, начало - ориентировочно после 22:15 по киевскому времени.

Что предшествовало: Во время общения с журналистами в Исландии президент Владимир Зеленский заявил, что мировые лидеры недостаточно реагируют на привлечение Россией северокорейских военных к боевым действиям против Украины.