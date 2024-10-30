РФ вдарила по Куп'янському району Харківщини: загинув чоловік, ще 6 людей поранені

Російські окупаційні війська обстріляли з РСЗВ "Град" та ударили КАБом по Куп’янському району Харківської області: одна людина загинула, четверо цивільних та двоє поліцейських дістали поранення.

Джерело: Харківська обладміністрація, поліція Харківської області

Дослівно обладміністрація: "Сьогодні близько 16:00 загарбники обстріляли село Кучерівка Куп’янського району. Внаслідок влучань загинув 42-річний місцевий житель. Ще один чоловік зазнав уламкових поранень та був ушпиталений".



Деталі: В поліції повідомили, що під російським ударом також опинився Куп'янськ. Внаслідок обстрілу було пошкоджено три службове автомобілі поліції. Двоє правоохоронців отримали поранення. Також постраждала 57-річна цивільна жінка та 51- та 58-річний чоловіки.



В ОВА додають, що потерпілу доставили до медичного закладу, де їй надається необхідна медична допомога.

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Оновлено: Додана інформація про загиблого та трьох поранених.

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