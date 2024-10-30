РФ ударила по Купянскому району Харьковщины: погиб мужчина, еще 6 человек получили ранения

Российские оккупационные войска обстреляли из РСЗО "Град" и ударили КАБом по Купянскому району Харьковской области: один человек погиб, четверо гражданских и двое полицейских получили ранения.

Источник: Харьковская обладминистрация, полиция Харьковской области

Дословно обладминистрация: "Сегодня около 16:00 захватчики обстреляли село Кучеровка Купянского района. В результате попаданий погиб 42-летний местный житель. Еще один мужчина получил осколочные ранения и был госпитализирован".

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Детали: В полиции сообщили, что под российским ударом также оказался Купянск. В результате обстрела были повреждены три служебных автомобиля полиции. Двое правоохранителей получили ранения. Также пострадала 57-летняя гражданская женщина и 51- и 58-летний мужчины.

В ОВА добавляют, что пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Обновлено: Добавлена информация о погибшем и трех раненых.

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