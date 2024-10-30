В Україні вже зареєстровано 1 мільйон 400 тисяч одиниць зброї на руках

Згідно з даними Національної поліції, в Україні станом на зараз зареєстровано понад 1 мільйон 400 тисяч одиниць зброї.

Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко в телеефірі, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Якщо говорити за обліками Нацполіції, то це понад 1 мільйон 400 тисяч одиниць зброї. Насправді це, звичайно, дуже велика кількість зброї. І завданням саме МВС, правоохоронних органів є контролювати цей обіг зброї. І саме Єдиний реєстр зброї є інструментом, який дозволяє якісно і ефективно контролювати рух і знаходження зброї у громадянина".

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Деталі: За словами заступника міністра, у ЄРЗ наразі вже є понад 750 тисяч (відповідних - ред.) реєстрових записів. "Тобто, ми говоримо про те, що понад 50% зброї, яка обліковується Нацполіцією, вже знаходиться і є обліковими записами у ЄРЗ", - зазначив Тимченко.

Водночас, за його словами, говорити про повноцінний запуск цього реєстру можна буде тільки тоді, коли останній дозвіл-книжечка буде переведений у електронний вигляд.

"Фактично дозволи-книжечки припинять існувати у червні 2026 року. Єдине виключення - це дозволи, які видавалися на нагородну зброю - вони без терміну дії. Тому вони будуть залишатися і немає необхідності переводити їх у електронний вигляд. Є можливість перевести це у електронний вигляд засобами ЄРЗ, але такого зобов’язання немає", - пояснив представник МВС.

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Тимченко також розповів, що в Україні у понад 8 разів збільшилася кількість вилучення нелегальної зброї підрозділами Нацполіції, якщо порівняти з 2021 роком і навіть із початком 2022 року.

Пряма мова: "У 2022 році реєстрації таких злочинів були на порядок меншими, ніж у 2023 і 2024 роках. Тому працюють всі необхідні підрозділи, щоб виявляти і вилучати таку зброю. І сьогодні ця робота - досить ефективна, і вона знаходиться на постійному контролі".

Що передувало: В серпні 2024 року заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий зазначав, що на руках в українців може бути від 2 до 5 мільйонів одиниць незадекларованої зброї.

23 червня 2023 року в Україні запрацював Єдиний реєстр зброї. Українці отримали можливість отримати дозвіл на зброю без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів через "Єдине вікно громадянина" або у магазині з продажу зброї.

Отримання дозволу на зброю також можливе в "Дії".