В Украине уже зарегистрировано 1 миллион 400 тысяч единиц оружия на руках

Согласно данным Национальной полиции, в Украине по состоянию на сейчас зарегистрировано более 1 миллиона 400 тысяч единиц оружия.

Источник: замминистра внутренних дел Леонид Тимченко в телеэфире, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Если говорить по учету Нацполиции, то это более 1 миллиона 400 тысяч единиц оружия. На самом деле это, конечно, очень большое количество оружия. И задачей именно МВД, правоохранительных органов является контролировать этот оборот оружия. И именно Единый реестр оружия является инструментом, который позволяет качественно и эффективно контролировать движение и нахождение оружия у гражданина".

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Детали: По словам заместителя министра, в ЕРО сейчас уже есть более 750 тысяч (соответствующих - ред.) реестровых записей. "То есть, мы говорим о том, что более 50% оружия, которое учитывается Нацполицией, уже находится и является учетными записями в ЕРО", - отметил Тимченко.

В то же время, по его словам, говорить о полноценном запуске этого реестра можно будет только тогда, когда последнее разрешение-книжечка будет переведено в электронный вид.

"Фактически разрешения-книжечки прекратят существовать в июне 2026 года. Единственное исключение - это разрешения, которые выдавались на наградное оружие - они без срока действия. Поэтому они будут оставаться и нет необходимости переводить их в электронный вид. Есть возможность перевести это в электронный вид средствами ЕРО, но такого обязательства нет", - пояснил представитель МВД.

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Тимченко также рассказал, что в Украине более чем в 8 раз увеличилось количество изъятия нелегального оружия подразделениями Нацполиции, если сравнить с 2021 годом и даже с началом 2022 года.

Прямая речь: "В 2022 году регистрации таких преступлений были на порядок меньше, чем в 2023 и 2024 годах. Поэтому работают все необходимые подразделения, чтобы выявлять и изымать такое оружие. И сегодня эта работа - достаточно эффективная, и она находится на постоянном контроле".

Что предшествовало: В августе 2024 года замминистра внутренних дел Богдан Драпятый отмечал, что на руках у украинцев может быть от 2 до 5 миллионов единиц незадекларированного оружия.

23 июня 2023 года в Украине заработал Единый реестр оружия. Украинцы получили возможность получить разрешение на оружие без посещения органа Нацполиции, путем подачи документов через "Единое окно гражданина" или в магазине по продаже оружия.

Получение разрешения на оружие также возможно в сервисе "Дія".