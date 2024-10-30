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Вибори в Грузії: Президентка не піде на допит у прокуратуру, каже про вплив Росії

Олег Павлюк, Іван Д'яконовСереда, 30 жовтня 2024, 18:21
Вибори в Грузії: Президентка не піде на допит у прокуратуру, каже про вплив Росії
Саломе Зурабішвілі. фото: Getty Images

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі відмовилась іти на допит до прокуратури, яка раніше заявила про початок розслідування можливої фальсифікації парламентських виборів 26 жовтня.

Джерело: про це Зурабішвілі сказала на пресконференції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал SOVA.news

Деталі: За словами президентки Грузії, її виклик до прокуратури "дивним чином збігається з вказівками Дмитрія Медведєва". Він напередодні закликав "усунути з посади та заарештувати" Зурабішвілі.

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Пряма мова Зурабішвілі: "Я звертаюся до прокуратури, ви підзвітні народу, громадськість вимагає від вас негайного розслідування, а не моїх доказів, і ніхто не очікує, що прокуратура в цій ситуації сьогодні почне очевидні політичні процеси проти президента".

Деталі: Вона наголосила, що не має наміру з'являтися в прокуратурі, й закликала її "уникати політичного зведення рахунків".

"Як президент я продовжу свою роботу і не збираюся звітувати перед прокуратурою", – заявила Зурабішвілі.

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Передісторія:

  • 30 жовтня прокуратура Грузії почала розслідування за фактом ймовірної фальсифікації виборів до парламенту.
  • Опозиційні партії не визнають результати виборів, заявляючи, що партія влади "Грузинська мрія" їх "вкрала", та закликаючи до масштабних протестів.

Читайте детальніше у статті: Тбілісі кличе на допомогу: як пройшли вибори у Грузії й чи зважиться Захід підтримати протести.

вибориГрузія
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