Вибори в Грузії: Президентка не піде на допит у прокуратуру, каже про вплив Росії

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі відмовилась іти на допит до прокуратури, яка раніше заявила про початок розслідування можливої фальсифікації парламентських виборів 26 жовтня.

Джерело: про це Зурабішвілі сказала на пресконференції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал SOVA.news

Деталі: За словами президентки Грузії, її виклик до прокуратури "дивним чином збігається з вказівками Дмитрія Медведєва". Він напередодні закликав "усунути з посади та заарештувати" Зурабішвілі.

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Пряма мова Зурабішвілі: "Я звертаюся до прокуратури, ви підзвітні народу, громадськість вимагає від вас негайного розслідування, а не моїх доказів, і ніхто не очікує, що прокуратура в цій ситуації сьогодні почне очевидні політичні процеси проти президента".

Деталі: Вона наголосила, що не має наміру з'являтися в прокуратурі, й закликала її "уникати політичного зведення рахунків".

"Як президент я продовжу свою роботу і не збираюся звітувати перед прокуратурою", – заявила Зурабішвілі.

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Передісторія:

30 жовтня прокуратура Грузії почала розслідування за фактом ймовірної фальсифікації виборів до парламенту.

Опозиційні партії не визнають результати виборів, заявляючи, що партія влади "Грузинська мрія" їх "вкрала", та закликаючи до масштабних протестів.

Читайте детальніше у статті: Тбілісі кличе на допомогу: як пройшли вибори у Грузії й чи зважиться Захід підтримати протести.