Выборы в Грузии: Президент не пойдет на допрос в прокуратуру, говорит о влиянии России

Грузинский президент Саломе Зурабишвили отказалась идти на допрос в прокуратуру, которая ранее заявила о начале расследования возможной фальсификации парламентских выборов 26 октября.

Источник: об этом Зурабишвили сказала на пресс-конференции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал SOVA.news.

Детали: По словам президента Грузии, ее вызов в прокуратуру "странным образом совпадает с указаниями Дмитрия Медведева". Он накануне призвал "отстранить от должности и арестовать" Зурабишвили.

Реклама:

Прямая речь Зурабишвили: "Я обращаюсь в прокуратуру, вы подотчетны народу, общественность требует от вас немедленного расследования, а не моих доказательств, и никто не ожидает, что прокуратура в этой ситуации сегодня начнет очевидные политические процессы против президента".

Детали: Она подчеркнула, что не намерена появляться в прокуратуре, и призвала ее "избегать политического сведения счетов".

"Как президент я продолжу свою работу и не собираюсь отчитываться перед прокуратурой", – заявила Зурабишвили.

РЕКЛАМА:

Предистория:

30 октября прокуратура Грузии начала расследование по факту вероятной фальсификации выборов в парламент.

Оппозиционные партии не признают результаты выборов, заявляя, что партия власти "Грузинская мечта" их "украла", и призывая к масштабным протестам.

Читайте подробнее в статье: Тбилиси зовет на помощь: как прошли выборы в Грузии и решится ли Запад поддержать протесты.