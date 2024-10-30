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Выборы в Грузии: Президент не пойдет на допрос в прокуратуру, говорит о влиянии России

Олег Павлюк, Иван ДьяконовСреда, 30 октября 2024, 18:21
Выборы в Грузии: Президент не пойдет на допрос в прокуратуру, говорит о влиянии России
Саломе Зурабишвилі. фото: Getty Images

Грузинский президент Саломе Зурабишвили отказалась идти на допрос в прокуратуру, которая ранее заявила о начале расследования возможной фальсификации парламентских выборов 26 октября.

Источник: об этом Зурабишвили сказала на пресс-конференции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал SOVA.news.

Детали: По словам президента Грузии, ее вызов в прокуратуру "странным образом совпадает с указаниями Дмитрия Медведева". Он накануне призвал "отстранить от должности и арестовать" Зурабишвили.

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Прямая речь Зурабишвили: "Я обращаюсь в прокуратуру, вы подотчетны народу, общественность требует от вас немедленного расследования, а не моих доказательств, и никто не ожидает, что прокуратура в этой ситуации сегодня начнет очевидные политические процессы против президента".

Детали: Она подчеркнула, что не намерена появляться в прокуратуре, и призвала ее "избегать политического сведения счетов".

"Как президент я продолжу свою работу и не собираюсь отчитываться перед прокуратурой", – заявила Зурабишвили.

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Предистория:

  • 30 октября прокуратура Грузии начала расследование по факту вероятной фальсификации выборов в парламент.
  • Оппозиционные партии не признают результаты выборов, заявляя, что партия власти "Грузинская мечта" их "украла", и призывая к масштабным протестам.

Читайте подробнее в статье: Тбилиси зовет на помощь: как прошли выборы в Грузии и решится ли Запад поддержать протесты.

виборыГрузия
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