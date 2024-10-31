Удар по багатоповерхівці у Харкові: 2 загиблих, 36 людей постраждали
Четвер, 31 жовтня 2024, 14:00
Унаслідок російського удару по багатоповерхівці у Салтівському районі Харкова загинули двоє людей, кількість постраждалих зросла до 36.
Джерело: ДСНС, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура
Деталі: Рятувальники деблокували тіло цивільного чоловіка віком приблизно 25-30 років. "Заяв від родичів чи знайомих по ньому не було. Встановлюється його особистість", – заявив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
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За даними прокуратури, продовжуються пошуки 15-річного хлопчика під завалами.
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Увечері 30 жовтня російські війська вдарили по 9-поверховому будинку у Харкові. Загинув 12-річний хлопчик.