Удар по багатоповерхівці у Харкові: 2 загиблих, 36 людей постраждали

Унаслідок російського удару по багатоповерхівці у Салтівському районі Харкова загинули двоє людей, кількість постраждалих зросла до 36.

Джерело: ДСНС, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура

Деталі: Рятувальники деблокували тіло цивільного чоловіка віком приблизно 25-30 років. "Заяв від родичів чи знайомих по ньому не було. Встановлюється його особистість", – заявив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

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За даними прокуратури, продовжуються пошуки 15-річного хлопчика під завалами.

Що передувало:

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Увечері 30 жовтня російські війська вдарили по 9-поверховому будинку у Харкові. Загинув 12-річний хлопчик.