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Удар по многоэтажке в Харькове: 2 погибших, 36 человек пострадали

Татьяна ОлейникЧетверг, 31 октября 2024, 14:00
Удар по многоэтажке в Харькове: 2 погибших, 36 человек пострадали
Фото - ГСЧС Харьковской области

В результате российского удара по многоэтажке в Салтовском районе Харькова погибли два человека, количество пострадавших возросло до 36.

Источник: ГСЧС, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, Харьковская областная прокуратура

Детали: Спасатели деблокировали тело гражданского мужчины в возрасте примерно 25-30 лет. "Заявлений от родственников или знакомых по нему не было. Устанавливается его личность", – заявил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

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По данным прокуратуры, продолжаются поиски 15-летнего мальчика под завалами.

Что предшествовало:

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Вечером 30 октября российские войска ударили по 9-этажному дому в Харькове. Погиб 12-летний мальчик.

Харьковжертвывойна
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