У Харкові рятувальники дістали з-під завалів тіло 15-річного хлопця
До трьох людей зросла кількість загиблих внаслідок російського авіаудару по багатоповерхівці в Харкові.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Деталі: Тіло 15-річного хлопця без ознак життя деблокували з-під завалів зруйнованої частини 9-поверхівки.
Ще 36 людей постраждали.
Аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів тривають.
Що передувало: Російські війська увечері 30 жовтня вдарили КАБом по багатоповерхівці в Салтівському районі Харкова, зруйновавши два поверхи. Загинув 12-річний хлопчик. 31 жовтня рятувальники деблокували тіло цивільного чоловіка віком приблизно 25-30 років. Тривали пошуки 15-річного підлітка.
Місцева влада зазначала, що пошуково-рятувальна операція ускладнюється значною пошкодженістю конструкції будинку та загрозою обвалу.