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У Харкові рятувальники дістали з-під завалів тіло 15-річного хлопця

Валентина РоманенкоЧетвер, 31 жовтня 2024, 15:17
У Харкові рятувальники дістали з-під завалів тіло 15-річного хлопця
фото ДСНС

До трьох людей зросла кількість загиблих внаслідок російського авіаудару по багатоповерхівці в Харкові.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Тіло 15-річного хлопця без ознак життя деблокували з-під завалів зруйнованої частини 9-поверхівки.

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Ще 36 людей постраждали.

Аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів тривають.

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Що передувало: Російські війська увечері 30 жовтня вдарили КАБом по багатоповерхівці в Салтівському районі Харкова, зруйновавши два поверхи. Загинув 12-річний хлопчик. 31 жовтня рятувальники деблокували тіло цивільного чоловіка віком приблизно 25-30 років. Тривали пошуки 15-річного підлітка. 

Місцева влада зазначала, що пошуково-рятувальна операція ускладнюється значною пошкодженістю конструкції будинку та загрозою обвалу.

Харківвійна
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