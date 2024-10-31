В Харькове спасатели достали из-под завалов тело 15-летнего парня

До трех человек возросло количество погибших в результате российского авиаудара по многоэтажке в Харькове.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Тело 15-летнего парня без признаков жизни деблокировали из-под завалов разрушенной части 9-этажки. Еще 36 человек пострадали.

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Аварийно-спасательные работы и разбор завалов продолжаются.

Что предшествовало: Российские войска вечером 30 октября ударили КАБом по многоэтажке в Салтовском районе Харькова, разрушив два этажа. Погиб 12-летний мальчик. 31 октября спасатели деблокировали тело гражданского мужчины в возрасте около 25-30 лет. Продолжались поиски 15-летнего подростка.

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Местные власти отмечали, что поисково-спасательная операция осложняется значительной поврежденностью конструкции дома и угрозой обвала.