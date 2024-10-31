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Стефанчук вважає, що Зеленський ще скасує переведення годинників

Олександр ШумілінЧетвер, 31 жовтня 2024, 16:50
Стефанчук вважає, що Зеленський ще скасує переведення годинників
Фото: Getty Images

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук переконаний, що президент України Володимир Зеленський підпише законопроєкт про скасування переведення годинників на літній час.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує Стефанчука під час брифінгу в четвер

Пряма мова: "Я думаю, що все-таки президент України підпише цей законопроєкт... Я не бачу підстав не підписувати цей законопроєкт".

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Деталі: Стефанчук є автором цього законопроєкту. За його словами, законопроєкт логічно підписати після того, як Україна перейшла на зимовий час. Він нагадав, що згідно з висновками європейських наукових інститутів економія від переведення стрілок годинника за наявності новітніх технологій "абсолютно несуттєва".

Верховна Рада 21 серпня передала на підпис президентові України проголосований закон про скасування переведення годинника.

Згідно до Конституції президент підписує закон протягом 15 днів після його отримання, або в цей же строк застосовує своє право вето і повертає закон зі своїми  пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою. 

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Читайте також: Літній час: "європейський" чи "московський"? Нащо Україна знову перевела годинники

Чому переведення годинника погана ідея? Пояснює біологиня

Нагадаємо:

  • 16 липня Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про обчислення часу в Україні, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки.
  • Академія наук вищої школи закликала Зеленського ветувати цей закон – зокрема, через збільшення витрат електроенергії.
  • Водночас у Національній академії наук України підтрималискасування переведення годинників на "літній час".
  • Довкола переведення годинника роками точаться дискусії. Критики зимового часу кажуть, якщо залишити його, у літні ночі сонце світитиме зайву годину, коли всі ще сплять. Ті, хто проти літнього, говорять, що з ним взимку доведеться вставати затемна.
  • "ВВС Україна" повідомило, що Зеленський не планує підписувати законопроєкт, який скасовує сезонне переведення годинників.

СтефанчукЗеленський
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