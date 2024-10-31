Стефанчук вважає, що Зеленський ще скасує переведення годинників

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук переконаний, що президент України Володимир Зеленський підпише законопроєкт про скасування переведення годинників на літній час.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує Стефанчука під час брифінгу в четвер

Пряма мова: "Я думаю, що все-таки президент України підпише цей законопроєкт... Я не бачу підстав не підписувати цей законопроєкт".

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Деталі: Стефанчук є автором цього законопроєкту. За його словами, законопроєкт логічно підписати після того, як Україна перейшла на зимовий час. Він нагадав, що згідно з висновками європейських наукових інститутів економія від переведення стрілок годинника за наявності новітніх технологій "абсолютно несуттєва".

Верховна Рада 21 серпня передала на підпис президентові України проголосований закон про скасування переведення годинника.

Згідно до Конституції президент підписує закон протягом 15 днів після його отримання, або в цей же строк застосовує своє право вето і повертає закон зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою.

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