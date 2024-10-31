Стефанчук считает, что Зеленский еще отменит перевод часов

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук убежден, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет законопроект об отмене перевода часов на летнее время.

Источник: "Интерфакс-Украина", который цитирует Стефанчука во время брифинга в четверг

Прямая речь: "Я думаю, что все-таки президент Украины подпишет этот законопроект... Я не вижу оснований не подписывать этот законопроект".

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Детали: Стефанчук является автором этого законопроекта. По его словам, законопроект логично подписать после того, как Украина перешла на зимнее время. Он напомнил, что согласно выводам европейских научных институтов экономия от перевода стрелок часов при наличии новейших технологий "абсолютно несущественна".

Верховная Рада 21 августа передала на подпись президенту Украины проголосованный закон об отмене перевода часов.

Согласно Конституции президент подписывает закон в течение 15 дней после его получения, или в этот же срок применяет свое право вето и возвращает закон со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой.

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