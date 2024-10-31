У Міноборони розпочали бета-тестування онлайн-відстрочок у "Резерв+"
Міністерство оборони України оголосило про бета-тестування оформлення відстрочки від мобілізації онлайн у мобільному застосунку "Резерв+" для багатодітних батьків, людей з інвалідністю, студентів й аспірантів.
Джерело: Міноборони з посиланням на слова заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко
Пряма мова: "Ми вже протестували сервіс внутрішніми ресурсами, але тепер хочемо перевірити його із користувачами Резерв+. Нам необхідні ваші відгуки і думки, щоб знати, що варто поліпшити у відстрочках перед запуском. Хочемо, щоб українці якомога скоріше могли забути про черги у ТЦК і збір папірців кожні три місяці".
Деталі: Зазначається, що для отримання послуги зареєстровані учасники тестування мають надіслати запит у застосунку Резерв+. Система перевірить дані та в разі підтвердження права на відстрочку відобразить відповідний статус в електронному військовому документі.
У тестуванні можуть брати участь:
- багатодітні батьки, що мають від 3 неповнолітніх дітей в одному шлюбі;
- люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення;
- студенти та аспіранти, які здобувають послідовну освіту.
Передісторія:
- Раніше заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в телеефірі повідомила, що у листопаді цього року під час наступного оновлення мобільного застосунку "Резерв+" запрацює сервіс з оформлення відстрочки чоловіків призовного віку.