У Міноборони розпочали бета-тестування онлайн-відстрочок у "Резерв+"

Міністерство оборони України оголосило про бета-тестування оформлення відстрочки від мобілізації онлайн у мобільному застосунку "Резерв+" для багатодітних батьків, людей з інвалідністю, студентів й аспірантів.

Джерело: Міноборони з посиланням на слова заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко

Пряма мова: "Ми вже протестували сервіс внутрішніми ресурсами, але тепер хочемо перевірити його із користувачами Резерв+. Нам необхідні ваші відгуки і думки, щоб знати, що варто поліпшити у відстрочках перед запуском. Хочемо, щоб українці якомога скоріше могли забути про черги у ТЦК і збір папірців кожні три місяці".

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Деталі: Зазначається, що для отримання послуги зареєстровані учасники тестування мають надіслати запит у застосунку Резерв+. Система перевірить дані та в разі підтвердження права на відстрочку відобразить відповідний статус в електронному військовому документі.

У тестуванні можуть брати участь:

багатодітні батьки, що мають від 3 неповнолітніх дітей в одному шлюбі;

люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення;

студенти та аспіранти, які здобувають послідовну освіту.

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