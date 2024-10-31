Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Минобороны начали бета-тестирование онлайн-отсрочек в "Резерв+"

Анастасия ПроцЧетверг, 31 октября 2024, 20:09
В Минобороны начали бета-тестирование онлайн-отсрочек в Резерв+
фото: Минобороны

Министерство обороны Украины объявило о бета-тестировании оформления отсрочки от мобилизации онлайн в мобильном приложении "Резерв+" для многодетных родителей, людей с инвалидностью, студентов и аспирантов.

Источник: Минобороны со ссылкой на слова заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко

Прямая речь: "Мы уже протестировали сервис внутренними ресурсами, но теперь хотим проверить его с пользователями Резерв+. Нам необходимы ваши отзывы и мнения, чтобы знать, что стоит улучшить в отсрочках перед запуском. Хотим, чтобы украинцы как можно скорее могли забыть об очередях в ТЦК и сборе бумажек каждые три месяца".

Реклама:

Детали: Отмечается, что для получения услуги зарегистрированные участники тестирования должны отправить запрос в приложении Резерв+. Система проверит данные и в случае подтверждения права на отсрочку отразит соответствующий статус в электронном военном документе.

В тестировании могут принимать участие:

  • многодетные родители, имеющие от 3 несовершеннолетних детей в одном браке;
  • люди с инвалидностью, которые имеют актуальное пенсионное удостоверение;
  • студенты и аспиранты, которые получают последовательное образование.

Предыстория:

РЕКЛАМА:

Миноборонымобилизациядиджитализация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Санду, вероятно, выиграет в Молдове за счет диаспоры - предварительный подсчет

обновляетсяРоссияне снова запустили ударные БпЛА с севера и юга

WP: Европа готовится к разрыву трансатлантических отношений в случае победы Трампа

В Корее рассказали, чем Россия отплатит КНДР за вступление в войну против Украины

фото, видеоВласти Молдовы обвинили Россию в массированном вмешательстве во второй тур выборов

Россия запустила почти сотню БПЛА, удалось сбить 66

Все новости...
Минобороны
Электронные отсрочки в "Резерв+" появятся в ноябре – Минобороны
Умеров: ТЦК и правоохранители будут иметь общую электронную систему для обмена данными
Госоператор тыла инициирует включение в сухпайки ВСУ кошерной, халяльной и веганской пищи
Последние новости
23:01
ФутболRed Bull может стать владельцем "Дженоа" Малиновского
22:50
Россияне второй раз за вечер ударили по Харькову, есть раненые
22:30
Санду, вероятно, выиграет в Молдове за счет диаспоры - предварительный подсчет
22:27
5 звездных кинорежиссеров, начинавших свою карьеру на украинском кинофестивале
21:58
баскетболМегакамбек "Кривбасса", стабильный Клевзунык. 10 главных новостей недели в Суперлиге
21:30
Санду призвала диаспору в ЕС пойти на выборы в последний час
21:21
обновляетсяРоссияне снова запустили ударные БпЛА с севера и юга
21:10
Россияне ударили по Харькову и пригороду
20:59
WP: Европа готовится к разрыву трансатлантических отношений в случае победы Трампа
20:58
Формула-1Двойной подиум Alpine, красный флаг, сход пилотов: Ферстаппен выиграл дождевой Гран-при Бразилии
Все новости...
Реклама:
Реклама: