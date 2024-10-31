В Минобороны начали бета-тестирование онлайн-отсрочек в "Резерв+"

Министерство обороны Украины объявило о бета-тестировании оформления отсрочки от мобилизации онлайн в мобильном приложении "Резерв+" для многодетных родителей, людей с инвалидностью, студентов и аспирантов.

Источник: Минобороны со ссылкой на слова заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко

Прямая речь: "Мы уже протестировали сервис внутренними ресурсами, но теперь хотим проверить его с пользователями Резерв+. Нам необходимы ваши отзывы и мнения, чтобы знать, что стоит улучшить в отсрочках перед запуском. Хотим, чтобы украинцы как можно скорее могли забыть об очередях в ТЦК и сборе бумажек каждые три месяца".

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Детали: Отмечается, что для получения услуги зарегистрированные участники тестирования должны отправить запрос в приложении Резерв+. Система проверит данные и в случае подтверждения права на отсрочку отразит соответствующий статус в электронном военном документе.

В тестировании могут принимать участие:

многодетные родители, имеющие от 3 несовершеннолетних детей в одном браке;

люди с инвалидностью, которые имеют актуальное пенсионное удостоверение;

студенты и аспиранты, которые получают последовательное образование.

Предыстория:

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