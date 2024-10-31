В Минобороны начали бета-тестирование онлайн-отсрочек в "Резерв+"
Министерство обороны Украины объявило о бета-тестировании оформления отсрочки от мобилизации онлайн в мобильном приложении "Резерв+" для многодетных родителей, людей с инвалидностью, студентов и аспирантов.
Источник: Минобороны со ссылкой на слова заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко
Прямая речь: "Мы уже протестировали сервис внутренними ресурсами, но теперь хотим проверить его с пользователями Резерв+. Нам необходимы ваши отзывы и мнения, чтобы знать, что стоит улучшить в отсрочках перед запуском. Хотим, чтобы украинцы как можно скорее могли забыть об очередях в ТЦК и сборе бумажек каждые три месяца".
Детали: Отмечается, что для получения услуги зарегистрированные участники тестирования должны отправить запрос в приложении Резерв+. Система проверит данные и в случае подтверждения права на отсрочку отразит соответствующий статус в электронном военном документе.
В тестировании могут принимать участие:
- многодетные родители, имеющие от 3 несовершеннолетних детей в одном браке;
- люди с инвалидностью, которые имеют актуальное пенсионное удостоверение;
- студенты и аспиранты, которые получают последовательное образование.
Предыстория:
- Ранее заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в телеэфире сообщила, что в ноябре этого года во время следующего обновления мобильного приложения "Резерв+" заработает сервис по оформлению отсрочки мужчин призывного возраста.