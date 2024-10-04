Байден не вірить у "тотальну війну" на Близькому Сході

Президент Джо Байден заявив у четвер, що він не вірить у "тотальну війну" на Близькому Сході, регіоні, який перебуває на межі на тлі нападів Ізраїлю в Секторі Гази та Лівані та ескалації напруженості у відносинах з Іраном, союзником США.

Джерело: Reuters

Деталі: Президент США сказав, що такої війни можна уникнути, але для цього потрібно зробити більше.

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Відповідаючи на питання, наскільки він впевнений, що такої війни можна уникнути, він зробив паузу і звернувся до журналістів. Пряма мова Байдена: "Наскільки ви впевнені, що не буде дощу? Послухайте, я не вірю, що буде тотальна війна. Я думаю, що ми зможемо її уникнути.

Але ще багато чого треба зробити, багато чого треба зробити.

Ми вже допомогли Ізраїлю. Ми збираємося захищати Ізраїль".

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