Байден не вірить у "тотальну війну" на Близькому Сході
Президент Джо Байден заявив у четвер, що він не вірить у "тотальну війну" на Близькому Сході, регіоні, який перебуває на межі на тлі нападів Ізраїлю в Секторі Гази та Лівані та ескалації напруженості у відносинах з Іраном, союзником США.
Джерело: Reuters
Деталі: Президент США сказав, що такої війни можна уникнути, але для цього потрібно зробити більше.
Відповідаючи на питання, наскільки він впевнений, що такої війни можна уникнути, він зробив паузу і звернувся до журналістів. Пряма мова Байдена: "Наскільки ви впевнені, що не буде дощу? Послухайте, я не вірю, що буде тотальна війна. Я думаю, що ми зможемо її уникнути.
Але ще багато чого треба зробити, багато чого треба зробити.
Ми вже допомогли Ізраїлю. Ми збираємося захищати Ізраїль".
Нагадаємо:
- 1 жовтня Армія оборони Ізраїлю почала обмежену наземну операцію на півдні Лівану.
- Іран випустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет.
- У четвер вранці Ізраїль завдав удару по центру Бейрута, у результаті чого загинуло щонайменше шестеро людей.
- 4 жовтня Ізраїль завдав удару по Бейруту: ціллю міг бути наступник Насралли.