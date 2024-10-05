США виділили $157 млн на гуманітарну допомогу в Лівані та регіоні 

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив у п'ятницю про виділення майже 157 мільйонів доларів гуманітарної допомоги для "підтримки населення, яке постраждало від конфлікту в Лівані та регіоні".

Джерело: заява Блінкена на сайті Держдепу США

Пряма мова: "Це фінансування буде спрямоване на задоволення нових і існуючих потреб внутрішньо переміщених осіб і біженців в Лівані та громад, які їх приймають. Допомога також буде спрямована на підтримку тих, хто тікає до сусідньої Сирії".

Реклама:

Деталі: За його словами, ця допомога продуктами харчування, притулком, ковдрами, гігієнічними наборами, засобами захисту, водою та санітарією стане критично важливою для тих, хто пережив неймовірні труднощі.

Довідково: За даними Організації об'єднаних націй, сотні тисяч людей були змушені покинути країну за останні тижні, оскільки Ізраїль посилив свою військову кампанію проти Хезболли, в тому числі понад 100 000 людей, в основному ліванців і сирійців, які втекли через кордон до Сирії.

Нагадаємо: