США виділили $157 млн на гуманітарну допомогу в Лівані та регіоні
Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив у п'ятницю про виділення майже 157 мільйонів доларів гуманітарної допомоги для "підтримки населення, яке постраждало від конфлікту в Лівані та регіоні".
Джерело: заява Блінкена на сайті Держдепу США
Пряма мова: "Це фінансування буде спрямоване на задоволення нових і існуючих потреб внутрішньо переміщених осіб і біженців в Лівані та громад, які їх приймають. Допомога також буде спрямована на підтримку тих, хто тікає до сусідньої Сирії".
Деталі: За його словами, ця допомога продуктами харчування, притулком, ковдрами, гігієнічними наборами, засобами захисту, водою та санітарією стане критично важливою для тих, хто пережив неймовірні труднощі.
Довідково: За даними Організації об'єднаних націй, сотні тисяч людей були змушені покинути країну за останні тижні, оскільки Ізраїль посилив свою військову кампанію проти Хезболли, в тому числі понад 100 000 людей, в основному ліванців і сирійців, які втекли через кордон до Сирії.
Нагадаємо:
- 1 жовтня Армія оборони Ізраїлю почала обмежену наземну операцію на півдні Лівану.
- Іран випустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет.
- У четвер вранці Ізраїль завдав удару по центру Бейрута, у результаті чого загинуло щонайменше шестеро людей.
- 4 жовтня Ізраїль завдав удару по Бейруту: ціллю міг бути наступник Насралли.