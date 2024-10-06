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На війні загинув зять Ірини Фаріон

Роман ПетренкоНеділя, 6 жовтня 2024, 13:53
На війні загинув зять Ірини Фаріон
фото: семчишин

Чоловік доньки Ірини Фаріон Василь Особа загинув на війні з російськими загарбниками.

Джерело: донька Фаріон Софія Семчишин та лідер партії "Свобода" Олег Тягнибок у Facebook

Пряма мова Семчишин: "Горіть у пеклі, покидьки!

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Василя Особу вбито!

Моя любов".

Деталі: Тягнибок уточнив, що Особа загинув у бою з окупантами на Сіверському напрямку.

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Він захищав Україну у 4-му батальйоні "Сила Свободи" бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж".

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Передісторія:

  • Ввечері 19 липня 2024 року у Львові скоїли замах на колишню народну депутатку Ірину Фаріон, це сталося на вулиці Масарика. Пізніше Фаріон померла у лікарні.
  • 25 липня у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річний затриманий є мешканцем Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець
  • 19 вересня Галицьким районним судом Львова підозрюваному продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави строком на 60 днів.

Фаріонвійна
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