Суд не випустив під домашній арешт підозрюваного у вбивстві Фаріон

19 вересня Галицький районний суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу 18-річному Олександру Зінченку, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон.

Джерело: zaxid.net

Деталі: Адвокат Ігор Сулима просив суд відправити підозрюваного під домашній арешт, але суддя продовжив арешт Зінченку до 17 листопада.

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Також суд продовжив термін досудового розслідування до 26 січня 2025 року у справі вбивства Ірини Фаріон. На засідання приїхала мама Зінченка Олена й заявила, що його утримують незаконно. Жінка вигукувала, що любить сина, й бачить його вперше за два місяці. Олена Зінченко звернулася до доньки Фаріон Софії Семчишин й попросила не спілкуватися з її сином.

У суді Зінченко заявляв, що йому "загрожує смертельна небезпека від російських радикальних угруповань". Прокурори зазначили, що у межах двох місяців неможливо завершити досудове розслідування, оскільки наразі експертні центри перевантажені. Слідство запланувало 57 експертиз, які мають завершити до кінця листопада.

Адвокат Сулима назвав це затягуванням досудового розслідування. Крім цього, Сулима заявив, що прокурори упереджені до підзахисного, оскільки з ними у залі суду обіймалася донька Ірини Фаріон. Захисник заявив про тиск на слідство й просив відсторонити прокурорів. Натомість прокурори відкинули всі звинувачення й заявили, що це лише припущення адвоката. Суддя Віктор Романюк відмовив у задоволенні клопотання про відсторонення прокурорів.

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Що передувало: У справі про вбивство мовознавиці і політикині Ірини Фаріон захист потерпілої сторони заявив, що наполягатиме на перекваліфікації обвинувачення, а саме – на заміні частини першої статті про умисне вбивство на другу, яка передбачає можливість довічного ув'язнення.

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