Стрілець у Фаріон знімав 3 квартири у Львові: в МВС розповіли подробиці про затриманого

Очільник МВС Ігор Клименко каже, що слідство має достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий нині у Дніпрі молодий чоловік стріляв у мовознавицю Ірину Фаріон.

Джерело: Клименко у Telegram

Пряма мова: "Є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю. 139 годин безперервної роботи величезної команди оперативників, слідчих, кримінальних аналітиків, експертів, інших поліцейських служб, співробітників Служби безпеки України.

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Перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 га лісу.

Врешті підозрюваного вистежили. Встановили особу. Маючи його фото, це була справа часу: смарт-камери відеоспостереження зловили його всюди.

Ідентифікація зловмисника та його затримання - кропіткий процес, який вимагав найвищого професіоналізму, витримки та дисципліни, щоб не зробити жодної помилки. Дякую усій команді!".

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Деталі: За словами міністра, 18-річний затриманий є мешканцем Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець.

Більше інформації обіцяють згодом.

Офіс генерального прокурора повідомив, що наразі за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури затриманому готується повідомлення про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Оновлено: "Українська правда" отримала в розпорядження фото 18-річного затриманого, якого правоохоронці обгрунтовано підозрюють у вбивстві громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон.

Передісторія: