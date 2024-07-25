Стрілець у Фаріон знімав 3 квартири у Львові: в МВС розповіли подробиці про затриманого
Очільник МВС Ігор Клименко каже, що слідство має достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий нині у Дніпрі молодий чоловік стріляв у мовознавицю Ірину Фаріон.
Джерело: Клименко у Telegram
Пряма мова: "Є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю. 139 годин безперервної роботи величезної команди оперативників, слідчих, кримінальних аналітиків, експертів, інших поліцейських служб, співробітників Служби безпеки України.
Перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 га лісу.
Врешті підозрюваного вистежили. Встановили особу. Маючи його фото, це була справа часу: смарт-камери відеоспостереження зловили його всюди.
Ідентифікація зловмисника та його затримання - кропіткий процес, який вимагав найвищого професіоналізму, витримки та дисципліни, щоб не зробити жодної помилки. Дякую усій команді!".
Деталі: За словами міністра, 18-річний затриманий є мешканцем Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.
Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець.
Більше інформації обіцяють згодом.
Офіс генерального прокурора повідомив, що наразі за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури затриманому готується повідомлення про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Оновлено: "Українська правда" отримала в розпорядження фото 18-річного затриманого, якого правоохоронці обгрунтовано підозрюють у вбивстві громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон.
Передісторія:
- 19 липня ввечері у Львові скоїли замах на колишню народну депутатку Ірину Фаріон, це сталося на вулиці Масарика. Пізніше Фаріон померла у лікарні.
- Президент Володимир Зеленський розповів, що вранці 20 липня отримав нові доповіді щодо вбивства Ірини Фаріон, та досліджуються всі версії, включно з тією, що веде до Росії.
- Національна поліція оголосила в розшук чоловіка, який може бути причетним до вбивства.
- Поховали Ірину Фаріон у Львові.
- Слідство вважає, що до вбивства мовознавиці Ірини Фаріон готувалися щонайменше місяць, а у виконавця могли бути спільники.
- Російські Telegram-канали опублікували відео, як стверджується, убивства української екснардепки та мовознавиці Ірини Фаріон, а також "маніфест українського автономного революційного расиста", який бере на себе відповідальність за це вбивство. Українські правоохоронці повідомили, що досліджують це відео.