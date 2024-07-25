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Стрілець у Фаріон знімав 3 квартири у Львові: в МВС розповіли подробиці про затриманого

Валентина РоманенкоЧетвер, 25 липня 2024, 15:23
Стрілець у Фаріон знімав 3 квартири у Львові: в МВС розповіли подробиці про затриманого
фото МВС

Очільник МВС Ігор Клименко каже, що слідство має достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий нині у Дніпрі молодий чоловік стріляв у мовознавицю Ірину Фаріон.

Джерело: Клименко у Telegram

Пряма мова: "Є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю. 139 годин безперервної роботи величезної команди оперативників, слідчих, кримінальних аналітиків, експертів, інших поліцейських служб, співробітників Служби безпеки України.

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Перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 га лісу.

Врешті підозрюваного вистежили. Встановили особу. Маючи його фото, це була справа часу: смарт-камери відеоспостереження зловили його всюди.

Ідентифікація зловмисника та його затримання - кропіткий процес, який вимагав найвищого професіоналізму, витримки та дисципліни, щоб не зробити жодної помилки. Дякую усій команді!".

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Деталі: За словами міністра, 18-річний затриманий є мешканцем Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець.

Більше інформації обіцяють згодом.

Офіс генерального прокурора повідомив, що наразі за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури затриманому готується повідомлення про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Оновлено: "Українська правда" отримала в розпорядження фото 18-річного затриманого, якого правоохоронці обгрунтовано підозрюють у вбивстві громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон.

Передісторія:

  • 19 липня ввечері у Львові скоїли замах на колишню народну депутатку Ірину Фаріон, це сталося на вулиці Масарика. Пізніше Фаріон померла у лікарні.
  • Президент Володимир Зеленський розповів, що вранці 20 липня отримав нові доповіді щодо вбивства Ірини Фаріон, та досліджуються всі версії, включно з тією, що веде до Росії.
  • Національна поліція оголосила в розшук чоловіка, який може бути причетним до вбивства.
  • Поховали Ірину Фаріон у Львові.
  • Слідство вважає, що до вбивства мовознавиці Ірини Фаріон готувалися щонайменше місяць, а у виконавця могли бути спільники.
  • Російські Telegram-канали опублікували відео, як стверджується, убивства української екснардепки та мовознавиці Ірини Фаріон, а також "маніфест українського автономного революційного расиста", який бере на себе відповідальність за це вбивство. Українські правоохоронці повідомили, що досліджують це відео.

Теми: ФаріонвбивствоМВС
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