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РосЗМІ: у резиденції Путіна в Сочі знесли будівлю, бо він боїться її відвідувати через українські дрони

Тетяна ОлійникПонеділок, 7 жовтня 2024, 19:47
РосЗМІ: у резиденції Путіна в Сочі знесли будівлю, бо він боїться її відвідувати через українські дрони
Супутникові знімки резиденції "Бочаров ручей" у травні 2023 року і травні 2024-го. Скриншот з youtube каналу "проекту"

У резиденції очільника Кремля Володимира Путіна в Сочі знесли головну будівлю, адже він нібито став боятися відвідувати цей курорт після атак українських дронів.

Джерело: розслідування російського видання "Проект"

Деталі: "Бочаров ручей" виконує функції офіційної резиденції Путіна з 1991 року.

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За даними журналістів, знесення будівлі в резиденції завершилося в березні. Зараз на її місці котлован, навколо якого працює будівельна техніка.

 
Супутникові знімки резиденції "Бочаров ручей" у травні 2023 року і травні 2024-го. 
Скриншот з youtube каналу "проекту" 

Водночас 6 березня 2024 року в сочинську резиденцію приїжджав глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі. Зустріч із ним Путін проводив в іншій будівлі, яка називається "Бочаров ручей-2".

Як пишуть автори "Проекту", Путін не був у Сочі та сусідніх містах уже сім місяців. Це рекорд як мінімум за останні 10 років. Зокрема цьогоріч, за даними розслідувачів, лідер Кремля порушив свою давню традицію – зустрічати на чорноморському узбережжі день народження своєї ймовірної коханки Аліни Кабаєвої.

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Головною причиною таких змін в медіа називають страх після того, як українські дрони кілька разів атакували місто і пошкодили вертолітний майданчик аеропорту.

Передісторія: 

  • Раніше розслідувачі розповідали, що за Путіним закріплені 4 резиденції – Кремль,  Ново-Огарьово, "Бочаров ручей" і Валдай (Новгородська область).
  • У 2023 році "Проект" писав, що для Путіна побудували секретну залізницю і мережу станцій до його резиденцій.
  • У квітні 2023 року стало відомо, що на Красній поляні в Сочі, де розташована секретна резиденція президента Росії Володимира Путіна, встановили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".
  • 1 жовтня 2023 року ГУР успішно атакувало стоянку російських вертольотів у Сочі.

ПутінРосія
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