Ще у двох населених пунктах Харківщини оголосили обов’язкову евакуацію
У селах Ізюмське та Богуславка Борівської громади Харківської області оголосили обов’язкову евакуацію через безпекову ситуацію.
Джерело: Харківська ОВА з посиланням на начальника Борівської селищної військової адміністрації Олександра Тертишного
Пряма мова Тертишного: "Зважаючи на постійні обстріли та безпекову ситуацію на території Борівської селищної громади, ми повинні евакуювати мешканців цих населених пунктів в найкоротші терміни. Старости округів, на території яких знаходяться вказані населені пункти, зобов’язані провести роз’яснювальну роботу щодо загрози життю місцевих мешканців. В той же час служба у справах дітей Борівщини проводить постійний моніторинг ситуації з сім’ями з дітьми на території громади".
Деталі: Повідомляється, що відповідне розпорядження підписали 7 жовтня 2024 року.
Усіх евакуйованих забезпечать тимчасовим житлом, гуманітарною, фінансовою, а також первинною медичною та психологічною допомогою. Кожному буде надана допомога в оформленні документів та інше.
Зазначається, що процес евакуації на Харківщині триває на постійній основі. Всі охочі покинути небезпечні території можуть звернутися на цілодобову гарячу лінію за телефоном: 0 800 33 92 91.
Передісторія:
- 15 травня 2024 року голова Харкова Ігор Терехов заявив, що евакуація населення чи окремих груп мешканців з Харкова не планується, навпаки до міста приїжджають люди з тих населених пунктів області, де тривають активні бойові дії.
- 28 червня Рада оборони Харківської області ухвалила рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з небезпечних для проживання населених пунктів Ізюмського, Богодухівського, Куп’янського, Чугуївського районів області.
- 11 вересня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону новин повідомив, що Рада оборони Харківської області готується розглянути рішення про розширення зони примусової евакуації родин із дітьми з трьох громад Куп‘янського району.
- 12 вересня Рада оборони Харківської області ухвалила рішення щодо примусової евакуації 269 дітей із 29 населених пунктів Куп’янського району.