Ще у двох населених пунктах Харківщини оголосили обов’язкову евакуацію 

У селах Ізюмське та Богуславка Борівської громади Харківської області оголосили обов’язкову евакуацію через безпекову ситуацію.

Джерело: Харківська ОВА з посиланням на начальника Борівської селищної військової адміністрації Олександра Тертишного

Пряма мова Тертишного: "Зважаючи на постійні обстріли та безпекову ситуацію на території Борівської селищної громади, ми повинні евакуювати мешканців цих населених пунктів в найкоротші терміни. Старости округів, на території яких знаходяться вказані населені пункти, зобов’язані провести роз’яснювальну роботу щодо загрози життю місцевих мешканців. В той же час служба у справах дітей Борівщини проводить постійний моніторинг ситуації з сім’ями з дітьми на території громади".

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Деталі: Повідомляється, що відповідне розпорядження підписали 7 жовтня 2024 року.

Усіх евакуйованих забезпечать тимчасовим житлом, гуманітарною, фінансовою, а також первинною медичною та психологічною допомогою. Кожному буде надана допомога в оформленні документів та інше.

Зазначається, що процес евакуації на Харківщині триває на постійній основі. Всі охочі покинути небезпечні території можуть звернутися на цілодобову гарячу лінію за телефоном: 0 800 33 92 91.

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