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На Харківщині оголосили примусову евакуацію дітей з 29 населених пунктів

Анастасія ПроцЧетвер, 12 вересня 2024, 13:19
На Харківщині оголосили примусову евакуацію дітей з 29 населених пунктів
фото: очільник Харківської ОВА

Рада оборони Харківської області ухвалила рішення щодо примусової евакуації 269 дітей із 29 населених пунктів Куп’янського району.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: За словами Синєгубова, евакуація відбуватиметься з:

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  • Куп'янської ТГ — 10 населених пунктів, 158 дітей;
  • Курилівської ТГ — 6 населених пунктів, 41 дитина;
  • Кіндрашівської ТГ — 13 населених пунктів, 70 дітей.

Зазначається, що станом на 12 вересня уже евакуювали 10 родин. Також очільник ОВА додав, що переміщеним особам нададуть допомогу від міжнародних партнерів, зокрема ООН, гуманітарну, психологічну, юридичну підтримку. 

Також усі, хто цього потребують, отримують тимчасове  проживання або ж за підтримки Укрзалізниці допомогу в евакуації до інших областей України.

Дослівно: "Нагадуємо, що діє "гаряча лінія" з питань евакуації — звертайтесь за цим номером телефону  0-800-33-92-91. Вас проконсультують і забезпечать супровід на всіх етапах".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 15 травня 2024 року голова Харкова Ігор Терехов заявив, що евакуація населення чи окремих груп мешканців з Харкова не планується, навпаки до міста приїжджають люди з тих населених пунктів області, де тривають активні бойові дії.
  • 28 червня Рада оборони Харківської області ухвалила рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з небезпечних для проживання населених пунктів Ізюмського, Богодухівського, Куп’янського, Чугуївського районів області.
  • 11 вересня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону новин повідомив, що Рада оборони Харківської області готується розглянути рішення про розширення зони примусової евакуації родин із дітьми з трьох громад Куп‘янського району.

евакуаціядітиХарківська область
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