На Харківщині оголосили примусову евакуацію дітей з 29 населених пунктів

Рада оборони Харківської області ухвалила рішення щодо примусової евакуації 269 дітей із 29 населених пунктів Куп’янського району.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: За словами Синєгубова, евакуація відбуватиметься з:

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Куп'янської ТГ — 10 населених пунктів, 158 дітей;

Курилівської ТГ — 6 населених пунктів, 41 дитина;

Кіндрашівської ТГ — 13 населених пунктів, 70 дітей.

Зазначається, що станом на 12 вересня уже евакуювали 10 родин. Також очільник ОВА додав, що переміщеним особам нададуть допомогу від міжнародних партнерів, зокрема ООН, гуманітарну, психологічну, юридичну підтримку.

Також усі, хто цього потребують, отримують тимчасове проживання або ж за підтримки Укрзалізниці допомогу в евакуації до інших областей України.

Дослівно: "Нагадуємо, що діє "гаряча лінія" з питань евакуації — звертайтесь за цим номером телефону 0-800-33-92-91. Вас проконсультують і забезпечать супровід на всіх етапах".

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