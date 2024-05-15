Евакуація з Харкова не планується, навпаки до нас евакуюють з області − Терехов
Станом на 15 травня евакуація населення чи окремих груп мешканців з Харкова не планується, навпаки наразі до міста приїжджають люди з тих населених пунктів області, де тривають активні бойові дії.
Джерело: голова Харкова Ігор Терехов, речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі марафону новин
Пряма мова мера: "Понад 8 годин триває повітряна тривога, але ніч пережили спокійно. За добу були прильоти по житловій забудові. Ворог використовує техніку залякування людей, щоб люди виїжджали з міста.
Але наразі не йде мова про евакуацію з міста Харкова. Навпаки сьогодні ми приймаємо до Харкова − приїжджають люди з районів, де зараз ідуть активні бойові дії".
Деталі: За його словами, до міста вже прибули понад 6 тисяч людей − їх розмістили у гуртожитках і надають "все можливе, щоб вони почувалися більш-менш захищеними".
Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що місто Харків наразі захищене.
"Харків дійсно надійно захищений, але ворог робить усе, щоб посіяти страх і паніку серед цивільного населення", − пояснив Волошин.
Терехов запевнив, що у міста достатньо і теплого одягу і інших речей, які потрібні евакуйованим, але є проблема з електропостачанням.
"Після обстрілів 23 березня, коли нам зруйнували всі ТЕЦ і трансформаторні підстанції, ми не маємо сьогодні власної генерації електроенергії. Звісно, через це є графіки відключень і для підприємств, і для житлових будинків. Ситуація напружена", − підсумував Терехов.
Передісторія:
- 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині, там йдуть бої.
- Президент Зеленський підтвердив, що російські війська розпочали нову хвилю наступальних дій на Харківському напрямку.
- Міністерство оборони України повідомило, що на північ Харківської області направили резервні підрозділи.
- Окупанти захопили до 10 сіл у Харківській області. В ОСУВ "Хортиця" заявили, що "сіра зона" у Харківській області не розширюється, Збройні сили не дають росіянам просунутися вглиб області.
- На тлі наступу російських сил на півночі Харківської області Сполучені Штати анонсували додатковий пакет військової допомоги пізніше цього тижня.
- Розвідка Міністерства оборони Великої Британії вважає малоймовірним, що Росія наростила достатню бойову міць, щоб захопити Харків без залучення своїх додаткових сил в цей регіон.