Евакуація з Харкова не планується, навпаки до нас евакуюють з області − Терехов

Станом на 15 травня евакуація населення чи окремих груп мешканців з Харкова не планується, навпаки наразі до міста приїжджають люди з тих населених пунктів області, де тривають активні бойові дії.

Джерело: голова Харкова Ігор Терехов, речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі марафону новин

Пряма мова мера: "Понад 8 годин триває повітряна тривога, але ніч пережили спокійно. За добу були прильоти по житловій забудові. Ворог використовує техніку залякування людей, щоб люди виїжджали з міста.

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Але наразі не йде мова про евакуацію з міста Харкова. Навпаки сьогодні ми приймаємо до Харкова − приїжджають люди з районів, де зараз ідуть активні бойові дії".

Деталі: За його словами, до міста вже прибули понад 6 тисяч людей − їх розмістили у гуртожитках і надають "все можливе, щоб вони почувалися більш-менш захищеними".

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що місто Харків наразі захищене.

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"Харків дійсно надійно захищений, але ворог робить усе, щоб посіяти страх і паніку серед цивільного населення", − пояснив Волошин.

Терехов запевнив, що у міста достатньо і теплого одягу і інших речей, які потрібні евакуйованим, але є проблема з електропостачанням.

"Після обстрілів 23 березня, коли нам зруйнували всі ТЕЦ і трансформаторні підстанції, ми не маємо сьогодні власної генерації електроенергії. Звісно, через це є графіки відключень і для підприємств, і для житлових будинків. Ситуація напружена", − підсумував Терехов.

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