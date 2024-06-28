Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

На Харківщині через посилення обстрілів РФ розширили зону примусової евакуації

Анастасія ПроцП'ятниця, 28 червня 2024, 15:54
На Харківщині через посилення обстрілів РФ розширили зону примусової евакуації
Олег Синєгубов. фото: Харківська ОВА

28 червня Рада оборони Харківської області ухвалила рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з небезпечних для проживання населених пунктів Ізюмського, Богодухівського, Куп’янського, Чугуївського районів області.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: У рамках примусової евакуації мають вивезти:

Реклама:
  • 12 дітей із 7 родин у селах Загризове, Маліївка, Шийківка, Богуславка, Нова Кругляківка Ізюмського району;
  • 13 дітей з родинами з сел Олександрівка та Скорики у Богодухівському районі;
  • 20 дітей з сім’ями з сіл Моначинівка, Дорошівка Кіндрашівської громади Куп‘янського району; 
  • 112 дітей з батьками із 5 старостинських округів: Білоколодязького, Юрченківського, Новоолександрівського, Іванівського, Бугаівського Вовчансьої громади Чугуївського району. Загалом 24 населені пункти. 
 
фото: Харківська ОВА

Пряма мова: "Уже визначені маршрути евакуації та заброньовані місця тимчасового проживання людей. Рішення ухвалене у зв‘язку з посиленними ворожими обстрілами".

Нагадаємо:

  • 5 червня начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко повідомив, що з його громади примусово вивозять всіх дітей на випадок наступу російської армії.
  • 24 травня Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило про погоджене рішення про примусову евакуацію 123 дітей з окремих населених пунктів Харківської області.

Теми: евакуаціяХарківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Орбан після відвідувань Києва їде в Москву

ФОТОУ Києві відкрили виставку врятованого від окупантів "скіфського золота"

В Україні існує ризик стрибку цін - Мінекономіки

Зеленський заперечує великий вплив Єрмака: Він робить те, що говорю йому я

Зеленський пояснив, чому складно на фронті: 14 бригад резерву стоять без зброї

відеоУнікальна спецоперація: захисники врятували з окупації морпіха, який більше року був у полоні

Усі новини...
евакуація
Зі скандального дельфінарію "Немо" у Харкові евакуювали двох білух: тепер вони мешкатимуть в Іспанії
З Золочівської громади Харківщини примусово вивозять дітей на випадок наступу РФ
"За мить до окупації вивіз з лінії вогню 57 людей": історія поліцейського з Донеччини
Останні новини
19:29
В Австралії поліція знайшла останки 12-річної дівчинки, яку під час купання у водоймі викрав крокодил
19:28
Окупанти вдарили дроном по двох цивільних у Херсоні
19:07
Частка повітряних тривог під час роботи торговельних центрів знизилася до 11%
19:03
У Ворохті на Прикарпатті місцеві напали на блокпост ТЦК, бо той відлякував туристів
18:36
Nvidia заробить 12 мільярдів доларів на чипах ШІ в Китаї у 2024 році, попри контроль США
18:30
На Київщині жінка скинула собаку з мосту: волонтери врятували тварину й назвали Горошинкою
18:25
ЗМІ: Орбан після відвідувань Києва їде в Москву
18:11
Путін заявив, що не припинить вогонь в Україні: мир через посередників і Раду його не влаштовує
18:08
Російський дрон атакував мирного жителя на Херсонщині
18:02
Чи жили давні люди у тибетській печері на висоті понад 3000 км? Вчені розгадали таємницю
Усі новини...
Реклама:
Реклама: