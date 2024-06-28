На Харківщині через посилення обстрілів РФ розширили зону примусової евакуації
П'ятниця, 28 червня 2024, 15:54
28 червня Рада оборони Харківської області ухвалила рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з небезпечних для проживання населених пунктів Ізюмського, Богодухівського, Куп’янського, Чугуївського районів області.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Деталі: У рамках примусової евакуації мають вивезти:
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- 12 дітей із 7 родин у селах Загризове, Маліївка, Шийківка, Богуславка, Нова Кругляківка Ізюмського району;
- 13 дітей з родинами з сел Олександрівка та Скорики у Богодухівському районі;
- 20 дітей з сім’ями з сіл Моначинівка, Дорошівка Кіндрашівської громади Куп‘янського району;
- 112 дітей з батьками із 5 старостинських округів: Білоколодязького, Юрченківського, Новоолександрівського, Іванівського, Бугаівського Вовчансьої громади Чугуївського району. Загалом 24 населені пункти.
Пряма мова: "Уже визначені маршрути евакуації та заброньовані місця тимчасового проживання людей. Рішення ухвалене у зв‘язку з посиленними ворожими обстрілами".
Нагадаємо:
- 5 червня начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко повідомив, що з його громади примусово вивозять всіх дітей на випадок наступу російської армії.
- 24 травня Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило про погоджене рішення про примусову евакуацію 123 дітей з окремих населених пунктів Харківської області.