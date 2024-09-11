На Харківщині готуються розширити зону примусової евакуації на 29 населених пунктів
Середа, 11 вересня 2024, 15:55
Рада оборони Харківської області готується розглянути рішення про розширення зони примусової евакуації родин із дітьми з трьох громад Куп‘янського району.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону новин
Пряма мова: "Плануємо на найближчому засіданні Ради оборони області розглянути рішення розширити зону примусової евакуації родин із дітьми з 29 населених пунктів трьох громад Куп‘янського району. Під евакуацію підпадає близько 270 дітей з їхніми батьками".
Реклама:
Деталі: Синєгубов також розповів, що російські війська не полишають спроб просунутися вглиб Харківщини. Ситуація важка, але стабільна та контрольована, сказав він.
Передісторія:
- 15 травня 2024 року голова Харкова Ігор Терехов заявив, що евакуація населення чи окремих груп мешканців з Харкова не планується, навпаки до міста приїжджають люди з тих населених пунктів області, де тривають активні бойові дії.
- 28 червня Рада оборони Харківської області ухвалила рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з небезпечних для проживання населених пунктів Ізюмського, Богодухівського, Куп’янського, Чугуївського районів області.