На Харківщині готуються розширити зону примусової евакуації на 29 населених пунктів

Рада оборони Харківської області готується розглянути рішення про розширення зони примусової евакуації родин із дітьми з трьох громад Куп‘янського району.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону новин

Пряма мова: "Плануємо на найближчому засіданні Ради оборони області розглянути рішення розширити зону примусової евакуації родин із дітьми з 29 населених пунктів трьох громад Куп‘янського району. Під евакуацію підпадає близько 270 дітей з їхніми батьками".

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Деталі: Синєгубов також розповів, що російські війська не полишають спроб просунутися вглиб Харківщини. Ситуація важка, але стабільна та контрольована, сказав він.

Передісторія: