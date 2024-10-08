Виїзд за 8000 доларів: сумська благодійна організація допомагала чоловікам втекти за кордон
Поліція та СБУ викрили благодійну організацію в Сумах, яка продавала волонтерські посвідчення та сприяла незаконному виїзду за межі України за 8 тисяч доларів.
Джерело: поліція Сумщини
Деталі: За даними слідства, благодійну організацію заснувало подружжя. Чоловік і жінка незаконно продавали волонтерські посвідчення та надавали можливість безперешкодного виїзду за кордон.
Посвідчення волонтера, яке надавало відстрочку від мобілізації на пів року, підозрювані оцінювали від 450 до 600 євро. Крім того, вони організували схему, яка дозволяла "клієнтам" перетинати державний кордон, вносячи недостовірні дані до офіційних документів. Вартість такого сприяння становила 8 тисяч доларів.
Дослівно: "До своєї протиправної діяльності фігуранти також залучили волонтера, з яким підтримували довірливі відносини. Він ставав посередником між "клієнтами" та організаторами незаконної схеми".
Деталі: Правоохоронці затримали засновницю фонду під час передачі їй грошових коштів у обмін на документи із оновленими даними у системі "Резерв+". У всіх фігурантів правоохоронці провели обшуки та вилучили докази їх причетності до злочинної діяльності.
Передісторія:
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- Правоохоронці викрили голову медико-соціальної експертної комісії Харкова та його спільників, які за гроші видавали військовозобов’язаним чоловікам фальшиві довідки про інвалідність. Затримано 13 медичних посадовців, у них вилучено понад 500 тисяч доларів, майже 80 тисяч євро, понад 1 мільйон гривень та російські рублі.
- Правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка допомагала військовозобов’язаним уникати призову. У результаті комплексних заходів у Київській та Харківській областях було затримано 14 зловмисників, причетних до оборудок.Ділки встигли заробили на ухилянтах понад 40 млн гривень.