Генерал-лейтенант Содоль звільнився із ЗСУ через ВЛК – джерело
Екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля звільнили з військової служби на підставі висновку ВЛК.
Джерело: співрозмовник УП у військових колах
Деталі: За даними джерела "Української правди", Содоля звільнено із лав ЗСУ 14 жовтня.
Підставою стало рішення військово-лікарської комісії.
Інших деталей співрозмовник УП не надав.
Що передувало: Відома своєю критикою військового керівництва країни нардепка Мар'яна Безугла у своїх соцмережах повідомила, що Содоль звільнився через ВЛК.
Нагадаємо: Очільниця Медичних сил ЗСУ генерал-майор Тетяна Остащенко звільнилася з військової служби за станом здоров’я та була знята з військового обліку у лютому 2024 року.
У березні 2024 року стало відомо, що ексголовкома ЗСУ генерала Валерія Залужного та генерал-лейтенанта Сергія Шапталу звільнили з військової служби за станом здоров’я на підставі рішення ВЛК.
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Передісторія:
- Начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдан Кротевич подав заяву до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо командувача Об'єднаних сил ЗСУ керівника ОСУВ "Хортиця" генерал-лейтенанта Юрія Содоля.
- Кротевич звинуватив генерала в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами, що призвело до втрат великої частини території України і просив перевірити командувача на факт співпраці з ворогом. Начштабу "Азова" також висловив готовність свідчити у справі.
- Після оприлюднення заяви президент Володимир Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.
- У ДБР "Українській правді" підтвердили, що така заява надійшла, і додали, що з нею працюють слідчі.