Генерал-лейтенант Содоль звільнився із ЗСУ через ВЛК – джерело

Екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля звільнили з військової служби на підставі висновку ВЛК.

Джерело: співрозмовник УП у військових колах

Деталі: За даними джерела "Української правди", Содоля звільнено із лав ЗСУ 14 жовтня.

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Підставою стало рішення військово-лікарської комісії.

Інших деталей співрозмовник УП не надав.

Що передувало: Відома своєю критикою військового керівництва країни нардепка Мар'яна Безугла у своїх соцмережах повідомила, що Содоль звільнився через ВЛК.

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Нагадаємо: Очільниця Медичних сил ЗСУ генерал-майор Тетяна Остащенко звільнилася з військової служби за станом здоров’я та була знята з військового обліку у лютому 2024 року.

У березні 2024 року стало відомо, що ексголовкома ЗСУ генерала Валерія Залужного та генерал-лейтенанта Сергія Шапталу звільнили з військової служби за станом здоров’я на підставі рішення ВЛК.

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Передісторія: